Nem menekülhet az új arculat elől a Renault Austral sem

A régi márkaarculat egyik utolsó alkalmazása volt a 2022-ben piacra dobott Renault Austral, amelynek szabadidő-kupé testvére, a Rafale rögtön az új megjelenéssel kezdett, a nagytestvér Espace pedig pár héttel ezelőtt kapta meg az új arculatot – mostantól kezdve az Austral is sportosabban néz ki. Meglepő módra nem kötötték össze LED-csíkkal a hátsó lámpákat. Bent a változás a módosított párnázású, kényelmesebb ülésekben merül ki.

Sokkal fontosabb változás, hogy csendesebb lett az utastér azáltal, hogy lecserélték az ajtógumikat, módosították a külső tükör formáját, javítottak a motortér szigetelésén is, no és lecserélték a motortartó bakokat is a zajok/vibrációk csökkentése érdekében. A csúcsot jelentő Esprit Alpine felszereltségnél mindezt megfejelik többrétegű első oldalablakokkal is. A Renault Austral alapmotorja az 1,3-as 160 LE/270 Nm teljesítményű lágyhibrid turbó, opciós a 200 LE rendszerteljesítményű (130 LE benzinmotor és 68+34 LE villanymotor) öntöltő hibrid hajtás.