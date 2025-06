493 lóerővel kezd a debreceni BMW iX3-as?

Már a gyár is csepegtetett pár adatot a Debrecenben készülő BMW iX3-asról, de a Bimmerfiles fórum jóvoltából újabb számok láttak napvilágot a villanymotoros szabadidő-autóról – persze ezeket fenntartással kell kezelni, lehet, hogy a gyár megerősíti, de az is, hogy majd cáfolja őket. Például a nullszérián már túl vagyunk a magyar BMW-gyárban, hivatalosan 2025 júliusa (előszéria) és 2033 októbere között készül majd a BMW iX3-as; ez idő alatt minden bizonnyal lesz majd egy-két frissítése a megjelenésnek és a technikának is. Az ázsiai és észak-amerikai specifikációjú autók gyártása 2026 márciusában indul, a BMW mexikói üzeme 2026 második felében kezdi el gyártani az iX3-asokat.

Fotó: Stephan Schaar

A karosszéria 4780 mm hosszú, 1895 mm széles, 1635 mm magas és 2895 mm tengelytávolságú, a csomagtér alapesetben 520 literes, támladöntés után 1750 literes – viszonyításként a Porsche Macan Electric pár mm-es/literes eltéréssel ugyanezeket tudja. Elsőként az 50 xDrive jelzésű hajtással lehet majd megvásárolni a szabadidő-autót, ennél az első hajtómotor 167 LE/255 Nm, a hátsó hajtómotor 326 LE/435 Nm teljesítményű – ha az akkumulátor is bírja, a rendszerteljesítmény 493 LE/690 Nm lesz. Az akkumulátor bruttó 113,4, nettó (tényleges használható kapacitás) 107,9 kWh kapacitású, a fogyasztás és a hatótávolság még nem ismert. A saját tömeg 2285 kg, a 0-100 km/óra gyorsulást 4,9 másodperc alatt tudja a BMW iX3 50 xDrive, végsebessége elektronikusan korlátozott 210 km/óra. 2026 júliusától kezdik meg a 40/50 (csak hátsókerékhajtás) valamint az M60 modellváltozatok gyártását, 2026 novemberében érkezik a 40 xDrive és az iX4, azaz a szabadidő-kupé karosszéria. Utóbbi csak összkerékhajtással és M Sport megjelenéssel lesz megvásárolható. Arról még nincs információ, hogy a kifejezetten a kínai piacra szabott, nyújtott karosszériával rendelkező BMW iX3 L-t hol fogják gyártani.