Elárulta a rendőrség, hogy hány gyorshajtót mért be a 24 órás Speedmarathonon

Az országos Speedmarathon közlekedésbiztonsági akció előkészítése során a rendőrség idén is számított az állampolgárok aktív közreműködésére, vagyis lehetőséget biztosított arra, hogy a közlekedők javaslatot tegyenek a sebesség-ellenőrzések helyszíneire.

Kiemelkedő érdeklődés övezte a felhívást, összesen 963 lakossági javaslat érkezett a rendőrséghez, amelyeket a szakemberek részletesen megvizsgáltak. A beérkezett javaslatok közül a rendőrség 434 helyszínt választott ki, minden esetben szakmai és közlekedésbiztonsági szempontok, valamint a helyi adottságok figyelembevételével. A javaslatok alapján kijelölt mérési pontokkal együtt a rendőrség összesen 1003 helyen állított fel mobil traffipaxot április 15-én, szerdán 6 órától kezdve.

A 24 órás sebesség-ellenőrzést t az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata kezdeményezéséhez csatlakozva végezték. Összesen 392 503 jármű sebességét ellenőriztek az akció ideje alatt, közülük 7 391 lépte túl a megengedett legnagyobb sebességet. Látszik, hogy az autósok döntő többsége betartja a szabályokat, de nagyjából 50-ből egy még mindig túl gyorsan vezet.

Kiugró eset volt, amikor egy bemért Audi Zalaegerszegen, a Zrínyi Miklós úton a megengedett 50 km/h helyett 143 km/h-val közlekedett. A járőrök a vezetőt megállították, és 468 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki rá, valamint nyolc előéleti pontot is kapott.