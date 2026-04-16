autós hírSpeedmarathongyorshajtástraffipax

Elárulta a rendőrség, hogy hány gyorshajtót mért be a 24 órás Speedmarathonon

Eredményes volt a tavaszi traffipaxrazzia.

2026. 04. 16. 17:50
Forrás: Police.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az országos Speedmarathon közlekedésbiztonsági akció előkészítése során a rendőrség idén is számított az állampolgárok aktív közreműködésére, vagyis lehetőséget biztosított arra, hogy a közlekedők javaslatot tegyenek a sebesség-ellenőrzések helyszíneire.

Kiemelkedő érdeklődés övezte a felhívást, összesen 963 lakossági javaslat érkezett a rendőrséghez, amelyeket a szakemberek részletesen megvizsgáltak. A beérkezett javaslatok közül a rendőrség 434 helyszínt választott ki, minden esetben szakmai és közlekedésbiztonsági szempontok, valamint a helyi adottságok figyelembevételével. A javaslatok alapján kijelölt mérési pontokkal együtt a rendőrség összesen 1003 helyen állított fel mobil traffipaxot április 15-én, szerdán 6 órától kezdve. 

A 24 órás sebesség-ellenőrzést t az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata kezdeményezéséhez csatlakozva végezték. Összesen 392 503 jármű sebességét ellenőriztek az akció ideje alatt, közülük 7 391 lépte túl a megengedett legnagyobb sebességet. Látszik, hogy az autósok döntő többsége betartja a szabályokat, de nagyjából 50-ből egy még mindig túl gyorsan vezet.

Fotó: Forrás: Police.hu

Kiugró eset volt, amikor egy bemért Audi Zalaegerszegen, a Zrínyi Miklós úton a megengedett 50 km/h helyett 143 km/h-val közlekedett. A járőrök a vezetőt megállították, és 468 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki rá, valamint nyolc előéleti pontot is kapott.

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
idezojeleksiker

Csatlakoztunk Európához

Kiss Károly avatarja

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.