Ikarus 120autós hírikarusautóbuszbusz

Kiválóan vizsgázott itthon az elektromos Ikarus

Egy éve állt forgalomba az Ikarus 120e Keszthelyen, a jármű azóta 55 ezer kilométert teljesített a városban.

2026. 04. 16. 11:25
Forrás: MÁV-csoport
A MÁV-csoport közleménye felidézte, hogy a Zöldbusz programban húsz darab környezetkímélő, tisztán elektromos meghajtású, Ikarus 120e típusú autóbusz érkezett a cég flottájába 2025-ben. A projekt részeként elsőként forgalomba álló elektromos járművet tavaly március 20-án, Keszthelyen mutatta be a közlekedési vállalat. A villanybusszal a városban a 2-es, 3-as, 5-ös és C5-ös jelzésű helyi buszvonalakon találkozhatnak az utasok, jellemzően hétköznapokon. 

A teljes kihasználtság érdekében helyközi feladatokat is végez többek között Tapolcára, Hévízre, Zalaköveskútra, Balatonszentgyörgyre és Rezibe – írták a közleményben. A környezetkímélő jármű egy korszerűtlen, 24 éves dízelüzemű busz kiváltásával mintegy 40 tonna szén-dioxid-kibocsátástól mentesítette a település levegőjét egy év alatt, ez a mennyiség hozzávetőlegesen 600 átlagos méretű lombos fa éves szén-dioxid-megkötésének felel meg.

Részletezték, hogy a jármű egy év alatt 47 ezer kilowattóra (kWh) energiát használt fel, ami 87 kWh/100 kilométeres átlagfogyasztásnak felel meg. Ez a négy-ötszöröse egy villanyautóénak. Egy feltöltéssel akár 350 kilométert is képes megtenni az Ikarus 120e. Az alacsonypadlós elektromos busz 30 ülő, és 55 álló utas egyidejű szállítására alkalmas. A jármű kerekesszék, illetve babakocsi elhelyezésére kialakított hellyel, a felszállást segítő rámpával, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti kamerarendszerrel, légkondicionálóval, valamint USB-töltőpontokkal is rendelkezik. A keszthelyi fejlesztés mintegy 162 millió forintból valósult meg, amelyből 157 millió forint a támogatás összértéke. A Zöldbusz programban 2025-ben a keszthelyi e-busz mellett Komáromban két, Hajdúszoboszlón egy, Balatonfüreden három, Tatán hat, Komlón pedig hét darab elektromos járművel bővült a MÁV-csoport zöldflottája.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu