Még elődeinél is furcsább dizájnt kapott az új Nissan Juke

Radikálisan megtervezett elektromos autóként tér vissza 2027-ben a különc kis szabadidő-autó.

2026. 04. 14. 14:20
Forrás: Nissan
A Nissan bemutatta az új Juke-ot, amelyről azt állítja, hogy radikálisan új külső formatervezésének köszönhetően „segít majd új ügyfeleket elérni”. A Juke a Nissan második legkelendőbb modellje Európában a Qashqai után, több mint 1,5 millió darab kelt el a két generációjából az eredeti 2010-es bevezetése óta. 

A harmadik generációs Juke, amelyet ma kora reggel mutattak be, a Renault-Nissan Szövetség CMF-EV platformján alapul, így kizárólag elektromos hajtású. Ugyanezt az alapot használja a Renault Scénic és az Alpine A390 is. Az új Juke a technikája nagy részét megosztja a Leaffel is, amellyel együtt a Nissan sunderlandi gyárában, az Egyesült Királyságban fogják gyártani. Ha ugyanaz lesz a technika, mint a Leafben, akkor 52 kWh-s akkumulátorra, 400 km hatótávolságra és 215 lóerős, elöl hajtó villanymotorra lehet számítani.

A Juke a Nissan válasza a Renault 4-re, a Suzuki eVitarára, a Ford Puma Gen-E-re és a Kia EV3-ra. A kis szabadidő-autó formája sokat megőrzött abból, amit a 2024-es Hyper Punk tanulmány sokaknál kiverte a biztosítékot. Megmaradtak a csiszolt üvegre, drágakőre jellemző felületek, de a végleges autó már két hagyományos fényszórót is kapott.

„Ahogy elődei 2010 óta tették „merész formaterveikkel”, amelyek megkérdőjelezik a konvenciókat, az új Juke segít majd új ügyfeleket elérni az elektromos járművek piacán” – mondta Clíodhna Lyons regionális termékigazgató a Nissan jövőjéről szóló Vision rendezvényen Japánban. Annak érdekében azonban, hogy továbbra is a lehető legtöbb ügyfelet kiszolgálják, az új elektromos Juke-ot a korábbi Juke alaposan frissített, hibrid hajtású változatával együtt fogják forgalmazni 2027 tavaszától Európában.

Az Ariya, a Townstar, a Leaf és a Micra után a Juke lesz a Nissan ötödik villanyautója a kontinensen. Nem sokkal az érkezése után már jön majd a hatodik is, amely a Renault Twingo Nissan-változata lesz.

 

