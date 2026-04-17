Mobilozó gyalogost gázolt el kis híján egy autós Dunakeszin + videó

A gyalogos ugyan a zebrán ment, de nem nézett körül.

2026. 04. 17. 10:39
Forrás: BpiAutósok
A zebrás jelenettel indul az a Bpiautósok friss összeállítása, amelyben öt különböző, de egy közös mintázatot mutató közlekedési szituációt gyűjtöttek össze. Az első felvétel Dunakeszin készült április 8-án. Egy gyalogos a zebrán szeretett volna átkelni, a telefonját nyomkodva lépett az úttestre, miközben egy autós érkezett. A gázolás centiken múlt. Érdemes mindkét részről levonni a tanulságokat!

A második eset április 13-án történt a Fiumei úton, Budapesten. Egy robogós sietett át a zebrán, miközben több szabályt is megszegett. A manőver végén egy gyalogos kis híján az útjába került – a helyzet itt is könnyen végződhetett volna balesettel.

A harmadik videón egy Újpesten, a Tél utcában rögzített jelenet látható. Egy babakocsis anyuka várakozik a zebra előtt, amikor a kamerás autó mögött haladó autós a sort kikerülve, a buszöblön keresztül előretör, és veszélybe sodorja őt.

A negyedik felvétel már egy másik típusú szabályszegést mutat: Baja előtt, az 51-es úton egy autós záróvonalon előz, majd a körforgalomba szemből hajt be, hogy folytathassa a manővert.

Az utolsó eset Budapesten, a X. kerületben, a Kőbányai út és a Szállás utca kereszteződésében történt március 27-én. A beszámoló szerint egy autós a piros jelzés ellenére nagy sebességgel hajtott be a kereszteződésbe, majd egy hirtelen mozdulattal vágott be a szabályosan közlekedő autók közé.


 

