8 ok, amiért érdemes a Chery Tiggo 8-at választani!

5. A prémium érzet már nem privilégium

Ami korábban a felsőbb kategóriák kiváltsága volt, ma egyre többek számára válik elérhetővé. A Chery Tiggo 8 ezt a változást képviseli: a fejlett technológia és a szuperluxus kényelmi megoldások már nem csak vágyott extrák, hanem a mindennapok részei lehetnek. Ez a szemlélet egyfajta demokratizálódást jelent az autózásban. A

kényelem, a technológia és a prémium érzet már nem egy szűk réteg privilégiuma, hanem egyre több autóvásárló számára válik reális, elérhető választássá.

Fotó: Cherymotors.hu

6. Valódi élmény testközelből

A számok és specifikációk mellett tudjuk, hogy autóvásárlásnál az élményfaktor számít igazán. A márka egyre több ponton elérhető, így a modellek megtekintése és kipróbálása nem jelent kompromisszumot. A Tiggo 8 már számos márkakereskedésben kipróbálható, ahol minden részlet testközelből is megtapasztalható, például a masszázsülés kényelme, a SONY audiorendszer hangzása és a panoráma napfénytető nyújtotta kilátás.

7. A közös pillanatok autója

Ez az autó nemcsak nagy, hanem jól is használható: minden ülésnek megvan a helye, minden utasnak megvan a saját tere. A Chery filozófiájában a család nem egy célcsoport, hanem kiindulópont. A „család melegét” és a „technológia magabiztosságát” ötvözve olyan autókat alkot, amelyek nemcsak elvisznek valahová, hanem végigkísérik a közös pillanatokat is, a hétköznapi rohanástól a hosszabb utazásokig.

8. Most az év ajánlata keretében elérhető

És végül a nyolcadik ok: maga az ajánlat! A Chery Tiggo 8 május 1-jétől tíz héten keresztül 11,4 millió forinttól elérhető, 5 vagy 7 üléses kivitelben, 7 év vagy 150 ezer km gyártói garanciával, valamint 1,0 százalék fix, kiszámítható THM finanszírozással.

Ha autóvásárlásra kerül a sor, a Chery Tiggo 8-cal semmilyen téren nem kell kompromisszumot kötni.

Forrás: https://cherymotors.hu/