darts Premier LeagueLuke HumphriesLuke LittlerGerwyn Price

Luke Littler kitolt a hazai versenyzővel Angliában, a világbajnok a betegségéről vallott

Luke Littler a döntőben 6-5-re nyert Luke Humphries ellen a darts Premier League 14. estéjén Leedsben. Humhpries hazai pályán játszott, miután hatalmas Leeds United-szurkoló, ezért különleges mezben is lépett a színpadra. Mindeközben a 2021-es világbajnok Gerwyn Price már a negyeddöntőben kiesett, majd a betegségéről számolt be a szurkolóknak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 8:23
Luke Littler zsinórban a harmadik estét nyerte meg a Premier League-ben
Luke Littler zsinórban a harmadik estét nyerte meg a Premier League-ben Fotó: NorthFoto/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Steven Flynn
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mi történt Gerwyn Price-szal?

A 2021-es világbajnok Price azonban lejtmenetben van, az elmúlt öt fordulóban négyszer is az első körben, azaz a negyeddöntőben esett ki. 

Price ezúttal jó barátja, Clayton ellen búcsúzott, majd az Instagram-oldalán írt a követőinek, amelyben leszögezte, már hetek óta egy betegséggel küzd, s reméli, hamarosan felállítják a diagnózist.

A mezőny jövő héten Birminghambe látogat, ahol már a negyeddöntőben találkozik a két biztos továbbjutó, Littler és Clayton.

DARTS, PREMIER LEAGUE
Alapszakasz, 14. forduló, Leeds 
NEGYEDDÖNTŐ

  • Gerwyn Price (walesi, 97.34)–Jonny Clayton (walesi, 98.53) 2-6
  • Luke Littler (angol, 100.28)–Michael van Gerwen (holland, 101.15) 6-5 
  • Josh Rock (északír, 91.65)–Luke Humphries (angol, 95.32) 5-6 
  • Gian van Veen (holland, 90.61)–Stephen Bunting (angol, 90.14) 5-6

ELŐDÖNTŐ

  • Luke Littler (angol, 94.69)–Jonny Clayton (walesi, 98.82) 6-5
  • Luke Humphries (angol, 106.68)–Stephen Bunting (angol, 105.67) 6-5

DÖNTŐ

  • Luke Littler (angol, 100.67)–Luke Humphries (angol, 100.90) 6-5  

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkülföldi titkosszolgálat

A titkosszolgálatok kiemelt célszemélyei

Földi László avatarja

Azok kerüljenek fontos pozícióba, akiknek az ország érdeke fontosabb, mint a nemzetközi térből érkező dicséret.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu