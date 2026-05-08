Megérkezett a friss adat, mekkora az infláció Magyarországon

A szolgáltatások ára átlagosan 0,7 százalékkal nőtt, ezen belül az utazás egyéb távolsági úti céllal 9,0, a belföldi üdülés 2,0 százalékkal többe, a külföldi üdülés 0,5 százalékkal kevesebbe került. A háztartási energia ára 0,9 százalékkal csökkent, ezen belül a vezetékes gázé 2,7 százalékkal mérséklődött, a távfűtésé 0,2 százalékkal emelkedett.

A szeszes italok, dohányáruk ára stagnált, ezen belül a dohányáruké 0,2 százalékkal nőtt, a szeszes italoké 0,3 százalékkal csökkent. A járműüzemanyagok ára 1,7 százalékkal nőtt, míg a ruházkodási cikkek 1,5 százalékkal többe kerültek – foglalta össze a Világgazdaság.

A geopolitikai bizonytalanság begyűrűzik

– Az inflációs kilátások kapcsán jelentős a bizonytalanság. Az iráni háború nyomán elszálló világpiaci energiaárak és a bizonytalanság hatása a következő hónapokban mindenképpen begyűrűzik a magyar gazdaságba, a kulcskérdés az lesz, hogy ezt a folyamatot az erősebb forintárfolyam milyen mértékben tudja majd ellensúlyozni. Szintén kérdéses az árszabályozások jövője, amelyeket a távozó kormány az átmeneti időszakra és az új kormány kérésére határidő nélkül meghosszabbított. Az energiaárak mellett az élelmiszerárak kapcsán is kockázatként merül fel, hogy a tavalyi év után az idei tavasz is aszályos volt, miközben fagykár is pusztította a termést. Előrejelzésünkben azzal számoltunk, hogy a következő hónapokban fokozatos gyorsul majd az infláció, ami a második fél évben kiléphet a jegybanki toleranciasávból. Számolunk ugyanakkor azzal, hogy az iráni konfliktus közelgő lezárása miatt nem alakulnak ki tartós fennakadások az energiapiacon, a következő hónapokban megindulhat a helyreállás, így év végéig nem emelkedik öt százalék fölé a fogyasztói árindex. Viszont lassulásra csak a jövő év tavaszától nyílhat lehetőség. A legfrissebb inflációs adat alapján várhatóan a májusi ülésen sem tud majd lazítani a jegybank, az árfolyamatok túlságosan nagy bizonytalanságot jelentenek, a júniusi ülésen is csak akkor kerülhet sor kamatcsökkentésre, ha a kockázati tényezők megszűnnek, és a nagy jegybankok (Fed, EKB) kamatpolitikája is kedvező teret biztosít – közölte Molnár Dániel vezető elemző (MGFÜ).