Memóriafejlesztő tréninig Karácsonynak: a főpolgármester elfelejtette, hogy lopták szét a fővárost

Kiss László polgármestert vesztegetéssel gyanúsítják

Az óbudai korrupciós üggyel a közvélemény elsőként Anonymous felvételeiből találkozhatott néhány éve. Az álarcos alak például közzétette azt a rejtett kamerás felvételt, amin látható, hogy vélhetően korrupciós pénzeket számolnak egy autóban. A felvételeken jól kivehető, ahogyan az összegeket papírzacskóba tették. Az álarcos alak tájékoztatása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzről volt szó. Az ügyben az első gyanúsítottakra 2024 márciusában csaptak le, majd az érintettek köre idővel tizennyolc főre bővült. A gyanúsítások túlárazott és fiktív szerződésekről, százmilliós kenőpénzek visszaosztásáról szólnak. A botrány elérte Kiss László polgármestert és lemondott helyettesét, Czeglédy Gergőt is. Mindkettőjüket hivatali vesztegetéssel gyanúsították meg. A DK-ból nemrég kilépő Kiss azóta sem mondott le, továbbra is vezeti a kerületet.

Jutalékos rendszer

Anonymous nemcsak az óbudai bűnügy, hanem az úgynevezett Városháza-botrány pikáns részleteiről is szivárogtatott ki információkat. Az álarcos alak által közzétett hanganyagokból és más, nyilvánosságra hozott információkból egyértelműen kiderült, hogy a Városházát többmilliárdos jutalékért cserébe akarta értékesíteni a budapesti városvezetés.

A rögzített beszélgetések alapján ráadásul az a kép rajzolódott ki, hogy a fővárosban a Városháza eladási tervén túl az ingatlanértékesítésekre szakosodva egy jól behatárolható kör jutalékos rendszert működtetett, bizonyos személyekhez pedig kenőpénzek kerülhettek. Végül négyen kerültek bíróság elé, de tanúként Karácsony Gergely meghallgatására is indítványt tettek. Az ügyben tavaly megtartották az előkészítő ülést, amelyről lapunk részletesen tudósított.

Lánchíd-botrány

Egészen a budapesti városvezetésig érhet a Lánchíd-botrányként elhíresült bűnügy. Az ügy egy számlagyár megbukásával kezdődött, amely mögött egy exügyvéd állt: Vig Mór. Róla később kiderült, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között a Karácsony-időszakban a Lánchíd felújítását végző A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt Vig cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára.

A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról. A Vig Mór fémjelezte számlagyáras nyomozás tavaly nyáron vett lendületet, ugyanis rengeteg gyanúsítottra csapott le a hatóság.

Az ügyben az is napvilágot látott, hogy egy ismeretlen személy levelet küldött Budai Gyulának. A fideszes politikusnak címzett levélben az szerepelt, hogy Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott, majd készpénz formájában felvett összegekkel. A levélíró szerint a hídpénzből jelentős összegek kerültek a fővárosi baloldalhoz.