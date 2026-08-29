Nem drágább a kínaiaknál, és csak nevet az úthibákon ez a francia SUV - Citroen ë-C5 Aircross teszt

Ennél kényelmesebb ülést ma egyik modelljébe sem tesz a Citroën

Fotó: Gulyás Péter

Puha ülések és az ajtókon és a műszerfalon végigfutó, vastagon párnázott szövet burkolatok teszik otthonossá a belteret, kár, hogy ahova nem jutott ilyen borítás, ott többnyire olcsó, kopogós műanyagokat találni. Nem csak rendkívül kényelmesek a szelektív keménységű szivacselemekből felépített, nyolc irányban elektromosan állítható első ülések, de masszírozni, hűteni és fűteni is tudnak, az olcsóbb felszereltségeknél viszont felárért sem lehet megvenni ezeket a Citroën imázsához illő foteleket. Hátul több mint öt centivel nőtt a lábtér az elődhöz viszonyítva, de egy Skoda Kodiaq-ban még mindig több a hely.

Ennél a feláras, kéttónusú beltérhangulatnál (Hype Gray, 575 ezer forint) a hátsó ülések is fűthetők

Fotó: Gulyás Péter

Sajnos a jól variálható, sínen tologatható három különálló ülés helyett már egy fix padot épít be a Citroën, de legalább a háttámla maradt 40/20/40 arányban osztott (középső Plus szinttől), és a szöge is állítható. A döntött egybe pad miatt nem érzi úgy az ember, mint más elektromos SUV-okban, hogy az akkumulátorral tömött magas padló miatt felhúzott lábakkal kell ülni, mert a combokat kellően megtámasztja az ízléses műbőrrel borított, bár alig formázott ülés. Hátra is jutott két légbeömlő és kihajtható könyöklő, de szintén csak a középső felszereltségtől, ami egy minimum 15 milliós autó esetében csalódás.

Ha alsó pozícióban van az álpadló, sík felület képződik a csomagtartó bővítésekor

Fotó: Gulyás Péter

Minimálisan kisebb az elődhöz képes a csomagtartó, most 565 literes, a nagyobb alapterülete miatt viszont jobban pakolható, mint korábban. Lehajtott üléstámlákkal 1668 literre nő a tér, ekkor már 38 litert ráver az új C5 Aircross a régire. Csak a Max felszereltséghez jár az elektromosan, láblendítéssel is indítható csomagtérajtó-mozgatás, a középső szintnél 175 ezer forintot kér érte a Citroën.