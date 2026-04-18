A csapatfőnök visszatért – Skoda Kodiaq RS-teszt (top 5)

Minden versenyistálló működéséhez elengedhetetlen a stabil hátteret biztosító vezető. A Skoda RS modellek között ez a szerep a Kodiaq csúcsváltozatára hárul, amely sportmezt visel, de a pálya helyett a tárgyalóasztalnál kamatoztatja tudását.

Lővei Gergely
2026. 04. 18. 8:44
Fotó: Stefler Balázs
Nagyot emelt a nagy múltú cseh autómárka ázsióján, amikor 2017-ben bemutatkozott a nagyok vadászterületére merészkedő Skoda Kodiaq első generációja, a rákövetkező évben pedig már sportos RS modellként is elérhető lett – mégpedig az első két esztendőben biturbó-dízelként, 2021-től pedig szomjasabb, de a normáknak jobban megfelelő benzinmotorral. Napjainkban már a cseh óriás második nemzedéke készül a gyártósorokon, az RS pedig hamarosan újfajta hajtással lesz elérhető, addig azonban klasszikus benzinesként tartja a frontot. Lássuk, megéri-e bizalmat szavazni a hétüléses, hibrid hajtás nélküli utolsó rohamra készülő csúcsmodellnek!

Annyi a lábtér a harmadik sorban, amennyire a középső ülést előrehúzzák
Fotó: Stefler Balázs

1. Sportzakóban jobban mutat

Természetesen egy kicsit irányítják a légáramot, de a légterelők a szerepe nem a maximális leszorítóerő, hanem a maximális csáberő termelése – magyarul, az optikai tuning elemei. Élesebb az első lökhárító, a hátsóba diffúzort utánzó betét került, és összességében megnövelték a színre fújt felületek nagyságát. Ehhez jönnek még a 20 colos felnik, amelyek szerencsére nem kapnak légterelő műanyag betétet, így jól láthatók rajtuk keresztül a pirosra festett féknyergek. Még mindig a kedvenc mezét viseli az RS, de azért jól látható módon magára szedett pár kilót.

Nem tagadhatja le méretét a Skoda Kodiaq RS; az adaptív lengéscsillapítókkal kényelmes a rugózás
Fotó: Stefler Balázs

2. Régi iskola, logikus kezelőszervekkel

Nagyon jól érzik a cseh mérnökök, hogy mire vágynak azok, akik közlekedési eszközként és nem helyváltoztatásra alkalmas „kütyüként” gondolnak az autóra: a kormányon lévő gombok és a középső okostekerők segítségével pofonegyszerű a kezelés. A programozható és változó jelentéstartalmú forgókapcsolók, illetve az ott lévő négy gomb segítségével a klíma- és rádiófunkciók vezérelhetők egyszerűen, plusz ide lehet tenni az üzemmódváltót is. Sportos a stílus, piros díszvarrással dobják fel a fekete-szürke belteret. Nem hiányoznak a praktikus részletek, igaz, azok egy része feláras csomagban jön. A harmadik üléssor kisgyermekek számára készült, középen fejedelmi kényelemben lehet utazni a padlóhoz képest magasan lévő ülésekben, elöl még oldaltartásról is lehet beszélni.

Igényes, de nem hivalkodó a műszerfal, a kormánykerékre logó helyett már Skoda felirat kerül
Fotó: Stefler Balázs

3. Elkényelmesedett felsővezető?

Motorsportos hasonlattal élve, az aktív pályafutás után felsővezetői szinten edzésben marad ugyan az ember, de azért a teljesítménye árnyéka korábbi önmagának. Persze a rutin sokat segít, de a lelke mélyén a Kodiaq RS inkább időjárástól függetlenül kényelmes és biztonságos környezetet akar teremteni az utasoknak – amikor viszont sportos haladásról van szó, már kihívásokkal küzd. Bemelegítésként mindenféle rendszert kell sportos üzemmódba kapcsolni, és azt követően is ajánlatos átvenni a DSG-váltó irányítását ahhoz, hogy jól muzsikáljon. A széles gumik jól tapadnak, és egész pontosan lehet irányítani a jó fogású volánnal, de nem tagadhatja le magas tömegét és súlypontját a kigyúrt SUV.

Egyszerű kezelés a programozható (alapvetően klímavezérlőnek szánt) okostekerőkkel
Fotó: Stefler Balázs

4. Hattyúdal a hibridkorszak előtt

Ebben a formában meg vannak számlálva a napjai a kétliteres turbómotornak, mennie kell. No, nem a 265 lóerővel van gond, hanem az emissziójával. 2026 harmadik negyedévében jön a lágy-hibrid kivitel, az év végén pedig az 1,5-ös turbómotort használó plug-in hibrid hajtással is elérhető lesz a Kodiaq RS. Addig meg kell elégedni a finoman és csendben (a kiábrándító műhangról inkább ne essen szó) dolgozó benzines turbómotorral. Borítékolható, hogy az elektrifikáció javít a gázreakción a turbólyuk eltüntetésével (MHEV+), és várhatóan a tesztüzemben mért 9,5 l/100 km fogyasztást is mérsékelni fogja.

400 Nm-es nyomatékot tud mozgósítani a kétliteres TSI, mely hamarosan lágy hibrid erősítést kap
Fotó: Stefler Balázs

5. Akciósan is 2-es számjeggyel kezdődik az ár

Amíg a normál Kodiaq alapára 15 millió forint alatt van (1,7 milliós árkedvezménnyel), addig a teljesítményben, tudásban és felszereltségben is más szintet képviselő RS-ért 21 milliót kell fizetni (itt 1,8 millió az árkedvezmény). Ezen felül bőven lehet költeni az extrákra, úgymint panorámatető, hétszemélyes utastér, Assisted Drive vezetőtámogató rendszer, hátsó oldallégzsák, NAVI csomag, satöbbi – pillanatok alatt 24 milliónál járunk. Ez sok pénz, de még mindig nem a villanyautós magasságokban járunk, hogy mást ne mondjunk, a kisebb Enyaq RS is jóval drágább, igaz, gyorsulás terén emlékezetesebbet alakít. 

Kütyütartó, pohárkonzol, esernyő – néhány Simply Clever részlet feláras, az ajtóélvédő széria
Fotó: Stefler Balázs

Honnan ered a sportrészleg neve?

Van honnan meríteni a cseh gyártó hosszú törtélelmében: a jogelőd Laurin&Klément üzem már 1901-ben gyári pilótát indított a Párizs–Berlin versenyen, Narcis Podsedníček a Slavia B motorkerékpárral állt rajthoz – innen számítja fennállását a ma Skoda Motorsport néven működő műhely. Az utcai autóknál használt VRS jelvénnyel a Victory Rally Sport kifejezésre utalnak.

Érdekes formájú lámpák, és a jól ismert RS logó. Lesz hamarosan nagyobb Skoda is, a kapcsolódó cikkben olvashat róla
Fotó: Stefler Balázs
Álló helyzetből 6,3 másodperc alatt gyorsul százra, ami jó érték, de bizony sok villany-SUV leiskolázza
Fotó: Stefler Balázs

 

