A csapatfőnök visszatért – Skoda Kodiaq RS-teszt (top 5)

Nagyot emelt a nagy múltú cseh autómárka ázsióján, amikor 2017-ben bemutatkozott a nagyok vadászterületére merészkedő Skoda Kodiaq első generációja, a rákövetkező évben pedig már sportos RS modellként is elérhető lett – mégpedig az első két esztendőben biturbó-dízelként, 2021-től pedig szomjasabb, de a normáknak jobban megfelelő benzinmotorral. Napjainkban már a cseh óriás második nemzedéke készül a gyártósorokon, az RS pedig hamarosan újfajta hajtással lesz elérhető, addig azonban klasszikus benzinesként tartja a frontot. Lássuk, megéri-e bizalmat szavazni a hétüléses, hibrid hajtás nélküli utolsó rohamra készülő csúcsmodellnek!

Annyi a lábtér a harmadik sorban, amennyire a középső ülést előrehúzzák

1. Sportzakóban jobban mutat

Természetesen egy kicsit irányítják a légáramot, de a légterelők a szerepe nem a maximális leszorítóerő, hanem a maximális csáberő termelése – magyarul, az optikai tuning elemei. Élesebb az első lökhárító, a hátsóba diffúzort utánzó betét került, és összességében megnövelték a színre fújt felületek nagyságát. Ehhez jönnek még a 20 colos felnik, amelyek szerencsére nem kapnak légterelő műanyag betétet, így jól láthatók rajtuk keresztül a pirosra festett féknyergek. Még mindig a kedvenc mezét viseli az RS, de azért jól látható módon magára szedett pár kilót.

Nem tagadhatja le méretét a Skoda Kodiaq RS; az adaptív lengéscsillapítókkal kényelmes a rugózás

2. Régi iskola, logikus kezelőszervekkel

Nagyon jól érzik a cseh mérnökök, hogy mire vágynak azok, akik közlekedési eszközként és nem helyváltoztatásra alkalmas „kütyüként” gondolnak az autóra: a kormányon lévő gombok és a középső okostekerők segítségével pofonegyszerű a kezelés. A programozható és változó jelentéstartalmú forgókapcsolók, illetve az ott lévő négy gomb segítségével a klíma- és rádiófunkciók vezérelhetők egyszerűen, plusz ide lehet tenni az üzemmódváltót is. Sportos a stílus, piros díszvarrással dobják fel a fekete-szürke belteret. Nem hiányoznak a praktikus részletek, igaz, azok egy része feláras csomagban jön. A harmadik üléssor kisgyermekek számára készült, középen fejedelmi kényelemben lehet utazni a padlóhoz képest magasan lévő ülésekben, elöl még oldaltartásról is lehet beszélni.