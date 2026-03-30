Óriási, hétüléses családi autó bemutatására készül a Skoda

Folytatja offenzíváját a Volkswagen konszern cseh márkája, aminek középpontjában az elektromobilitás áll: az új belépőmodell (Epiq) mellett a márka zászlóshajója is bemutatkozik, így még idén négytagúvá válik villany-SUV kínálat. Miután januárban elárulták, hogy Peaq névre fog hallgatni az órás, most információkat és fotókat is megosztottak róla – igaz, álcázva, műszerfal és egyéb belső részletek nélkül. Nem kell túl nagy fantázia ahhoz, hogy a takarófólia alatt elképzeljük a testvérmodellekre jellemző, Modern Solid Design néven futó vonalvezetést, inkább méretével fog majd élőben meglepetést okozni a Peak: 4,87 méter hosszú.

Ezzel még a Kodiaqot is lepipálja, és napjaink legnagyobb Skodája, de mi már találkoztunk olyan cseh limuzinnal, ami ennél is hosszabb volt – ám közel sem ilyen tágas. Aki ötüléses kivitelben rendeli, alaphelyzetben gigantikus, 1010 literes csomagtérbe pakolhat, míg a hétszemélyes Peak a leghátsó sorban is élhető térkínálatot ígér, mögötte 299 literes raktérrel. Nem itt, hanem az orrban kialakított rekeszben (frunk) utaznak a töltőkábelek, ami pedig az utastér berendezését illeti, széria a hangulatvilágítás, opcióként pedig elérhető AGR-masszázsülés, Sonos hifirendszer, gigantikus üvegtető és digitális kulcs (telefon vagy okosóra).

Kétküllős kormánykerék és 10 colos digitális műszeregység fogadja az új családi autó vezetőjét, középen pedig egy függőlegesen elhelyezett 13,6 colos érintőképernyőn lehet vezérelni az Android-alapú multimédia rendszert, mely a Skoda-alkalmazások mellett természetesen napjaink népszerű alkalmazásait is futtatja. Nemes extra lesz a kiterjesztett valósággal működő head-up kijelző, emellett dupla vezeték nélküli telefontöltő (25 Watt), külső elektromoseszköz-töltés, illetve utóbbihoz kapcsolódóan egy praktikus, redőnyös villanyroller-tároló is elérhető lesz. Bár nem világraszóló újdonság, a cseh márkánál is debütálnak az ablaktörlőkbe beépített mosófúvókák.

Míg a VW-konszern kisebb villanyautói fronthajtásra váltanak, addig a nagyoknál marad az – alapesetben legalábbis – farmotoros kialakítás. Ez a legolcsóbb Peaq esetében 204 lóerőt és 63 kWh-s akkut jelent, aki azonban hajlandó többet fizetni, a középső szintnél már 286 lóerőt és 91 kWh-s akksit kap, 600 kilométer feletti elméleti hatótávval. Felettük helyezkedik el a kínálatban a dupla villanymotoros, és így összkerékhajtású csúcsmodell, mely a középső szint akkuját kapja hasonló egyenáramú töltőteljesítménnyel (10–80%: 28 perc), ám a 299 lóerő és a jó tapadás kombinációja komoly dinamizmust ígér, amit a 6,7 másodperces 0–100 km/h sprint ideje jelez.