Rendkívüli

autós hírSkodaSUVhétüléses autóelektromos autók

Óriási, hétüléses családi autó bemutatására készül a Skoda

Gardróbnyi csomagtér, digitális kulcs és beépített rollertartó jellemzi az új SUV-ot. De milyen motor hajtja?

2026. 03. 30. 11:54
Fotó: Škoda Auto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Folytatja offenzíváját a Volkswagen konszern cseh márkája, aminek középpontjában az elektromobilitás áll: az új belépőmodell (Epiq) mellett a márka zászlóshajója is bemutatkozik, így még idén négytagúvá válik villany-SUV kínálat. Miután januárban elárulták, hogy Peaq névre fog hallgatni az órás, most információkat és fotókat is megosztottak róla – igaz, álcázva, műszerfal és egyéb belső részletek nélkül. Nem kell túl nagy fantázia ahhoz, hogy a takarófólia alatt elképzeljük a testvérmodellekre jellemző, Modern Solid Design néven futó vonalvezetést, inkább méretével fog majd élőben meglepetést okozni a Peak: 4,87 méter hosszú. 

Ezzel még a Kodiaqot is lepipálja, és napjaink legnagyobb Skodája, de mi már találkoztunk olyan cseh limuzinnal, ami ennél is hosszabb volt – ám közel sem ilyen tágas. Aki ötüléses kivitelben rendeli, alaphelyzetben gigantikus, 1010 literes csomagtérbe pakolhat, míg a hétszemélyes Peak a leghátsó sorban is élhető térkínálatot ígér, mögötte 299 literes raktérrel. Nem itt, hanem az orrban kialakított rekeszben (frunk) utaznak a töltőkábelek, ami pedig az utastér berendezését illeti, széria a hangulatvilágítás, opcióként pedig elérhető AGR-masszázsülés, Sonos hifirendszer, gigantikus üvegtető és digitális kulcs (telefon vagy okosóra). 

Kétküllős kormánykerék és 10 colos digitális műszeregység fogadja az új családi autó vezetőjét, középen pedig egy függőlegesen elhelyezett 13,6 colos érintőképernyőn lehet vezérelni az Android-alapú multimédia rendszert, mely a Skoda-alkalmazások mellett természetesen napjaink népszerű alkalmazásait is futtatja. Nemes extra lesz a kiterjesztett valósággal működő head-up kijelző, emellett dupla vezeték nélküli telefontöltő (25 Watt), külső elektromoseszköz-töltés, illetve utóbbihoz kapcsolódóan egy praktikus, redőnyös villanyroller-tároló is elérhető lesz. Bár nem világraszóló újdonság, a cseh márkánál is debütálnak az ablaktörlőkbe beépített mosófúvókák. 

Míg a VW-konszern kisebb villanyautói fronthajtásra váltanak, addig a nagyoknál marad az – alapesetben legalábbis – farmotoros kialakítás. Ez a legolcsóbb Peaq esetében 204 lóerőt és 63 kWh-s akkut jelent, aki azonban hajlandó többet fizetni, a középső szintnél már 286 lóerőt és 91 kWh-s akksit kap, 600 kilométer feletti elméleti hatótávval. Felettük helyezkedik el a kínálatban a dupla villanymotoros, és így összkerékhajtású csúcsmodell, mely a középső szint akkuját kapja hasonló egyenáramú töltőteljesítménnyel (10–80%: 28 perc), ám a 299 lóerő és a jó tapadás kombinációja komoly dinamizmust ígér, amit a 6,7 másodperces 0–100 km/h sprint ideje jelez. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Gajdics Ottó
idezojelektisza párt

Lejárató kampány egy ócska kémfilm mintájára

Gajdics Ottó avatarja

Soha nem látott nemzeti összefogásra van szükség.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
