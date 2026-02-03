Megújult az olcsó és menő Skoda, de sajnos tabu a magyar vevőknek

Indiai gyártásból, indiai vásárlóknak mottóval 2021 óta kapható a Kushaq (szanszkrit nyelven „király”), bár ez némileg árnyalódott, amikor megkezdődött az exportja néhány közel-keleti országba, sőt Vietnamban CKD-kitekkel helyi összeszerelés is zajlik. Most megújult az eddig közel százezer példányban értékesített kisméretű SUV, a krómrácson átfutó LED-csíkos orra a nagy Kodiaqra emlékezet, hátul pedig világító Skoda-feliratos sávval összekötött lámpákat kapott. A kategóriában messze nem általános módon komoly és off-roados beütésű lett a megjelenése, így egyáltalán nem csodálkoznánk, ha a – főleg kelet-közép európai – vásárlók rákívánnának, annál is inkább, mert az indiai piacon kedvező marad az ára.
Ám hiába kerül gyártásba balkormányos változata is, Európába nem fogják behozni, ugyanis ázsiai igények szerinti specifikációjú, ami nem csak a futómű hangolásában, a beltéri anyagfelhasználásban és az eltérő vezetéssegítő rendszerekben mutatkozik meg, hanem olyan apróságokban is, mint a megszokottnál hétszer hosszabb élettartamra tervezett duda beépítése. És bizony a Kushaq hírből sem ismeri a hibrid hajtást, csak a megszokott TSI motorokkal elérhető (1.0: 115 LE, 1.5: 150 LE), a nagyobbik esetében széria hétfokozatú DSG váltóval. Érdekes újdonság, hogy a háromhengeres benzineshez a megszokott kézi helyett egy új, nyolcfokozatú automataváltó is rendelhető. Összkerékhajtás nincs, hátsó tárcsafék a csúcsmodellhez jár.
Mindezekkel együtt egyáltalán nem rossz a méretéhez képes tágas utas- és 491 literes csomagterű indiai SUV felszereltsége, széria a nagyméretű napfénytető, az automata klíma és a LED-es belső hangulatvilágítás, opcióként elérhetők motorosan állítható és hűthető első ülések, az új, 10,1 colos érintőképernyőről vezérelhető multimédia rendszer hangvezérlését mesterséges intelligencia (Google Gemini) támogatja, van vezeték nélküli telefontükrözés és -töltés, az aktív és passzív biztonsági elemekkel pedig ötcsillagos lett a Global NCAP töréstesztje. Mindezekkel felvértezve alighanem sikeres lehetne a Daciák, Suzukik és társaik kihívójaként, ám kontinensünkön a Skoda egy kevésbé látványos modellt, a Kamiqot kínálja hasonló méretben.
