Eldőlt: börtönben marad Gyárfás Tamás

autós hírIndiaSkodabenzinmotorSUV

Megújult az olcsó és menő Skoda, de sajnos tabu a magyar vevőknek

Látványos formák, kompakt méret, érdekes extrák, bevált benzinmotorok: a Kushaq nálunk is sikeres lehetne.

2026. 02. 03. 13:56
Fotó: Škoda Auto
Indiai gyártásból, indiai vásárlóknak mottóval 2021 óta kapható a Kushaq (szanszkrit nyelven „király”), bár ez némileg árnyalódott, amikor megkezdődött az exportja néhány közel-keleti országba, sőt Vietnamban CKD-kitekkel helyi összeszerelés is zajlik. Most megújult az eddig közel százezer példányban értékesített kisméretű SUV, a krómrácson átfutó LED-csíkos orra a nagy Kodiaqra emlékezet, hátul pedig világító Skoda-feliratos sávval összekötött lámpákat kapott. A kategóriában messze nem általános módon komoly és off-roados beütésű lett a megjelenése, így egyáltalán nem csodálkoznánk, ha a – főleg kelet-közép európai – vásárlók rákívánnának, annál is inkább, mert az indiai piacon kedvező marad az ára. 

Fotó: Škoda Auto

Ám hiába kerül gyártásba balkormányos változata is, Európába nem fogják behozni, ugyanis ázsiai igények szerinti specifikációjú, ami nem csak a futómű hangolásában, a beltéri anyagfelhasználásban és az eltérő vezetéssegítő rendszerekben mutatkozik meg, hanem olyan apróságokban is, mint a megszokottnál hétszer hosszabb élettartamra tervezett duda beépítése. És bizony a Kushaq hírből sem ismeri a hibrid hajtást, csak a megszokott TSI motorokkal elérhető (1.0: 115 LE, 1.5: 150 LE), a nagyobbik esetében széria hétfokozatú DSG váltóval. Érdekes újdonság, hogy a háromhengeres benzineshez a megszokott kézi helyett egy új, nyolcfokozatú automataváltó is rendelhető. Összkerékhajtás nincs, hátsó tárcsafék a csúcsmodellhez jár.

Fotó: Škoda Auto

Mindezekkel együtt egyáltalán nem rossz a méretéhez képes tágas utas- és 491 literes csomagterű indiai SUV felszereltsége, széria a nagyméretű napfénytető, az automata klíma és a LED-es belső hangulatvilágítás, opcióként elérhetők motorosan állítható és hűthető első ülések, az új, 10,1 colos érintőképernyőről vezérelhető multimédia rendszer hangvezérlését mesterséges intelligencia (Google Gemini) támogatja, van vezeték nélküli telefontükrözés és -töltés, az aktív és passzív biztonsági elemekkel pedig ötcsillagos lett a Global NCAP töréstesztje. Mindezekkel felvértezve alighanem sikeres lehetne a Daciák, Suzukik és társaik kihívójaként, ám kontinensünkön a Skoda egy kevésbé látványos modellt, a Kamiqot kínálja hasonló méretben.

Fotó: Škoda Auto

 

