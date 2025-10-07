Rendkívüli

Valódi sportváltozattal bővült a Skoda Fabia választéka

Bár az újdonság három lóerővel gyengébb, mint a régi Fabia RS, a végsebessége mégis nagyobb.

Gulyás Péter
2025. 10. 07. 14:12
RS-nek azért nem merték hívni, mert gyengébb, mint a 2010-ben bemutatott előd Forrás: Skoda
Bár a Skoda évtizedek óta sikert sikerre halmoz a Fabia S2000-es, R5-ös és Rally2-es raliváltozataival (amelyekből eddig több mint 700-at értékesített), a kisautó utcai változatából utoljára két generációval ezelőtt, 2007–2014 között készült sportos RS kivitel. Akkor az 1,4-es motorból turbóval és kompresszorral 180 lóerőt hoztak ki, ami 

7,3 másodperces gyorsuláshoz és 223 km/h-s végsebességhez segítette a csehek utolsó forró ferdehátúját.

Az első generációs Fabia RS-t pedig az 1,9-es, 130 lóerős PD TDI motor hajtotta, ami meglehetősen szokatlan döntés volt.

Skoda Fabia 130
Fotó: Skoda

Több mint tíz évvel az utolsó RS után ismét van sportváltozata a Fabiának, de nem RS-nek hívják, hanem Fabia 130-nak, a márka 130. születésnapja miatt. Még a motorteljesítmény is pontosan ezért lett 130 kW, azaz 177 lóerő. Az 1,5-ös TSI motorból korábban csak 150 lóerőset lehetett választani, amellyel 7,8 másodperc alatt gyorsult fel 0-100 km/h-ra a Fabia aktuális nemzedéke, a végsebessége pedig 225 km/h volt.

Skoda Fabia 130
Fotó: Skoda

Bár az új, 130-as csúcsváltozatnál a maximális nyomaték maradt 250 Nm a hétfokozatú DSG-váltó védelme érdekében, a 27 extra lóerőnek köszönhetően 

a százas sprintidő 7,4 másodpercre csökkent, a végsebesség pedig 228 km/h-ra nőtt.

Egyedi szoftverprogramot kapott a duplakuplungos automata sebességváltó, ami lehetővé teszi, hogy a DSG a Sport üzemmódban gyorsabban kapcsoljon, és hosszabb ideig tartsa a fokozatokat felváltás előtt, így a turbómotor magasabb fordulatszámon tud pörögni automata üzemmódban. Kézi váltó nincs, de a hagyományos kézifék megmaradt, így a kézifékes fordulóknak nincs akadálya. A kipörgésgátlónak és a menetstabilizáló rendszernek is van engedékenyebb Sport állása, de teljesen kikapcsolni csak az előbbit lehet.

Skoda Fabia 130
Fotó: Skoda

Hogy kezesebb legyen a kanyarokban, a Fabia 130 

megkapta a Monte Carlo változat sportosabb felfüggesztését,

amely feszesebb és 15 mm-rel alacsonyabb, mint a hagyományos modelleké. Még az elektromos szervokormányt is átdolgozták, hogy több és jobb visszajelzést adjon. Belül elektromosan állítható sportülések, kevlárutánzatú díszbetétek és rozsdamentes acél pedálok különböztetik meg a 130-at a hagyományos Fabiáktól.

Skoda Fabia 130
Fotó: Skoda

Kívülről pedig a fekete tetőnek és tetőszárnynak, a 18 colos, füst színű könnyűfém keréktárcsáknak és a dupla kipufogócsőnek, valamint a Skoda 130. évfordulójára utaló matricáknak köszönhetően könnyű felismerni a csúcsmodellt. Október végén indul az előrendelés, aztán decemberben szállítják ki az első példányokat a kereskedésekbe. Nyugat-Európában a Fabia 130 alapára kb. 4000 euróval lesz magasabb, mint a 150 lóerős Fabia Monte Carlóé, ami azt jelenti, hogy itthon az importőri kedvezményekkel együtt is 

bő 13 millió forintos árra lehet számítani.

 

