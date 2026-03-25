Bayer Zsolt blogja

Nézd a csőcseléket!

Ezek nem változnak és nem tűnnek el soha.

Bayer Zsolt
avhnyomorCsőcselék 2026. 03. 25. 14:55
Ne nézz félre, nézd meg ezeket, jó alaposan. Íme, itt az örök csőcselék. Ezek öltek már '19-ben is. Meg rugdosták ki a fogakat az ÁVH-n.

(Tisztelet a kivételt képző szőke srácnak, aki el is mondja, hogy ő nem azt a színvonalat képviseli, mint a többi!)

Tehát, ezeket már Madách Imrénk is ismerte:

„E gyáva népet meg nem átkozom,
Az nem hibás, annak természete,
Hogy a nyomor szolgává bélyegezze,
S a szolgaság vérengző eszközévé
Sülyessze néhány dölyfös pártütőnek.
Csak egyedül én voltam a bolond,
Hivén, hogy ilyen népnek kell szabadság.”

Hát így.

Bár Madách egy dologban tévedett. Ezeket ugyanis nem a nyomor bélyegzi szolgává és a szolgaság vérengző eszközévé. Nem. Ezek soha nem éltek olyan jól, mint az elmúlt tizenhat évben, ezeknek soha annyi lehetőségük nem volt, mint az Orbán-kormányok alatt. Ezeket az irigység és a lumpenproli-mentalitás bélyegzi szolgává.

Ezek menthetetlenek.

És a magam részéről legyenek átkozottak…

https://magyarnemzet.hu/belfold/2026/03/magyar-peter-aktivista-nagykanizsa-bohar-daniel

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
