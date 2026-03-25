Nézd a csőcseléket!

Ne nézz félre, nézd meg ezeket, jó alaposan. Íme, itt az örök csőcselék. Ezek öltek már '19-ben is. Meg rugdosták ki a fogakat az ÁVH-n.
Ezek nem változnak és nem tűnnek el soha.
(Tisztelet a kivételt képző szőke srácnak, aki el is mondja, hogy ő nem azt a színvonalat képviseli, mint a többi!)
Tehát, ezeket már Madách Imrénk is ismerte:
„E gyáva népet meg nem átkozom,
Az nem hibás, annak természete,
Hogy a nyomor szolgává bélyegezze,
S a szolgaság vérengző eszközévé
Sülyessze néhány dölyfös pártütőnek.
Csak egyedül én voltam a bolond,
Hivén, hogy ilyen népnek kell szabadság.”
Hát így.
Bár Madách egy dologban tévedett. Ezeket ugyanis nem a nyomor bélyegzi szolgává és a szolgaság vérengző eszközévé. Nem. Ezek soha nem éltek olyan jól, mint az elmúlt tizenhat évben, ezeknek soha annyi lehetőségük nem volt, mint az Orbán-kormányok alatt. Ezeket az irigység és a lumpenproli-mentalitás bélyegzi szolgává.
Ezek menthetetlenek.
És a magam részéről legyenek átkozottak…
https://magyarnemzet.hu/belfold/2026/03/magyar-peter-aktivista-nagykanizsa-bohar-daniel
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!