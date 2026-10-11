Bélistázók

Ezt szándékosan a Kontrollból idéztem, mert az a jelenlegi miniszterelnök, doktor onoka házi faliújságja. És remélem értik az üzenetet: „Az ügyészségi szervezetben továbbra is megtalálható két másik fideszes politikus gyereke”.

Micsoda skandalum! S persze ezen „skandalum” mellett nem ment el szó nélkül a többi propagandasajtó sem, úgy mint a HVG, a 24.hu, no és persze a hang.hu nevű pöcegödör sem: „Miközben a külügyből távozott a fideszes politikusrokon, a Legfőbb Ügyészségen házon belül találtak új pozíciót a korábbi kormánypárti vezetők, Kövér László fia és Kontrát Károly fiainak. Kontrát Károly volt belügyi államtitkár fia, Kontrát Richárd a főtitkári poszt helyett a Személyügyi és Továbbképzési Főosztályon kapott osztályvezetői megbízást, míg Kövér László volt házelnök fiát, Kövér Vajkot a Szigetszentmiklósi Járási Ügyészséghez rendelték ki, megtartva legfőbb ügyészségi ügyészi fizetését”.

Remélem ezt is értik! Itt a lényeg a „miközben” határozószón van, mely azt hivatott sugallni, hogy ideje lenne őket is kirúgni.

Megértette ezt a hang.hu nevű pöcegödör Facebook-oldala alatt kommentelő jakobinus prolicsürhe is, amelynek egyik jeles alakja, bizonyos Kovács Attila nevű ávós véglény ezt írta oda: „Ki kell rúgni az összeset de legalább le kell őket hallgatni ahogy ezt vargajudit (sic!) tette!”.

Tekintsünk most el attól, hogy meglehetősen értetlenül állunk a Varga Juditra vonatkozó megjegyzés mellett, hiszen Varga Judit nem hallgatott le senkit, ellenben volt férjével, doktor onokával, aki lehallgatta őt, de hát az ávós véglényeket a tények soha nem bántották. A lényeg most a nagy vágyakozás: „Ki kell rúgni az összeset...”.

S persze ez nem csak a gyerekekre vonatkozik a jakobinus–ávós csürhénél, hanem adott esetben az apákra is, hiszen egy Juhász Áron nevű jakobinus–ávós, Hankó Balázs apjának, Hankó Zoltánnak lemondását kezdte el követelni a Magyar Gyógyszerész Kamara éléről.

Miért?

Mert ő Hankó Balázs apja. Ne feledjük: Hankó Balázs sem bűnös semmiben, még bíróság elé sem került a koncepciós ügye, eddig kizárólag a jogi végzettségű és szintúgy jakobinus–ávós doktor onoka jelentette ki, hogy nevezett egy „bűnöző”.