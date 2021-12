Idén is megszervezik a családszervezetek jótékonysági adventi vásárát

Hatodik alkalommal szervezi meg a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) a családszervezetek jótékonysági adventi vásárát, amelynek befolyt összegéből idén a Lea Otthon Családok Átmeneti Otthonát támogatják

– jelentette be a közösségi oldalán a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin tájékoztatása szerint a gyűjtésben több mint harminc olyan családszervezet is részt vesz, amely fontosnak tartja, hogy karácsony közeledtével nemcsak a saját szervezetükhöz tartozó családokra, hanem minden magyar családra gondoljanak. Az esemény fővédnöke arra is kitért, hogy a jótékonysági esemény során saját készítésű ajándékokat adnak el, és a befolyó összegből egy jó célt támogatnak. Hozzátette: idén a jótékonysági adventi vásárt online rendezik meg.

Király Nóra, a Ficsak alapítója továbbá elmondta,

másfélmillió forintot szeretnének gyűjteni az anyaotthonnak, hogy jó körülmények között élhessenek azok a nők, akiknek kapcsolati erőszak miatt el kellett menekülniük otthonról.

Király Nóra továbbá arról is szólt, hogy Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége és Áder Júlia, a köztársasági elnök lánya közösen adventi koszorúkat készítenek, amelyeket a Ficsak Facebook-oldalán lehet megvenni, emellett pedig a www.adjukossze.hu oldalon is fogadják az adományokat.