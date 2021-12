Már közel 2,5 millióan éltek a harmadik oltás lehetőségével

A Koronavírus.gov.hu legfrissebb tájékoztatása szerint

az elmúlt három nap folyamán újabb 27 830 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, valamint 460, többségében idős, krónikus beteg vesztette életét.

A legfrissebb adatokkal együtt az azonosított fertőzöttek száma 1 096 718-ra, az elhunytak száma pedig 34 326 főre emelkedett. A gyógyultak száma 877 251, az aktív fertőzöttek száma pedig 185 141 fő. A súlyosbodó járványhelyzet következtében a kórházban kezelt betegek száma is növekszik: jelenleg 7438 koronavírusos beteg szorul kórházi ellátására, közülük 580-an vannak lélegeztetőgépen.

A kormányzati portál az oltási akció kapcsán kiemelte:

az első héten összesen 784 ezer személyt oltottak be. Az oltakozók közül 643 ezren már a megerősítő, harmadik oltást, 96 ezren eddig az első adag védőoltást igényelték. Az oltási akcióhét eredményeivel együtt a beoltottak száma jelenleg 6 120 959 fő, közülük 5 839 078-an a második, 2 477 399-en pedig már a harmadik oltást is felvették.

A november 22-e és 28-a között megrendezett oltási akcióhét eredményességére való tekintettel a kormány meghosszabbította a rendhagyó oltási akciót, így december 5-ig, reggel és este hét óra között akár időpontfoglalás nélkül is meg lehet jelenni az oltópontokon. A kórházak ezen a héten is megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, akár az elmaradt második, vagy a megerősítő, harmadik oltásra. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot, az elkerülheti a várakozást.

Borítókép: egy férfit oltanak be a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty vakcina harmadik, emlékeztető adagjával a győri Petz Aladár Egyetemi Oktatókórházban (Fotó: Krizsán Csaba)