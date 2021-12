Oltási akcióhét: már 388 ezren kaptak védőoltást

A Koronavírus.gov.hu tájékoztatása szerint

csütörtökre újabb 12 165 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, valamint 185, többségében idős, krónikus beteg vesztette életét.

A legfrissebb adatokkal együtt az azonosított fertőzöttek száma 1 057 017-re, az elhunytak száma pedig 33 704 főre emelkedett. A gyógyultak száma 857 451 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 165 862 fő. A súlyosbodó járványhelyzet következtében a kórházban kezelt betegek száma is növekszik: jelenleg 6858 koronavírusos beteg szorul kórházi ellátására, közülük 680-an vannak lélegeztetőgépen.

A kormányzati portálon kiemelték:

továbbra is sikeresen zajlik az oltási akcióhét, amelynek harmadik napján újabb 132 ezer vakcinát adtak be. A hivatalos adatok szerint az első három nap összesen már 388 ezer oltás történt, közülük 319 ezren a harmadik, közel 48 ezeren pedig az első oltást vették fel.

Összesen tehát eddig 6 072 192 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 816 050-en a második, , 2 153 117-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

Mint ismert, november 22-e és 28-a között 7 órától 19 óráig az ország 101 kórházában és szakrendelőjében akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is fogadják az oltakozni vágyókat. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Azokat, akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, érkezési sorrendben oltják be, aki pedig előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot, elkerülheti a várakozást.

Influenza: 12 ezren fordultak orvoshoz A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint november 15–21 között az országban 12 200-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel – adta hírül a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). A tájékoztatás szerint a 46. héten az orvoshoz forduló betegek 20,5 százaléka 14 év alatti, 37,3 százaléka 15–34 éves volt, 29,4 százalékuk az 35–59 évesek, 12,8 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjából került ki. Az NNK közölte azt is, hogy a 40–46. hét között vizsgált 319 mintában influenzavírus okozta fertőzést nem igazoltak.

