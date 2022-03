Sára Botond: Karácsonyéknak semmi köze az egészségügyi fejlesztésekhez

Az elmúlt évek során jelentős fejlesztések valósultak meg a Dél-Pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben – hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere, megjegyezve: az egészségügyi struktúra fejlesztése során az intézmény a központi régió egyik centrumkórházaként fog működni. Kásler Miklós tájékoztatása szerint

a kórházra fordított 9,3 milliárd forintos forrásból családbaráttá fejlesztették a szülészetet, modern, fejlett diagnosztikai egységet hoztak létre, fejlesztették az orvosigép- és műszerparkot, energetikai beruházásokat hajtottak végre, megújítottak kilenc liftet, és megkezdődött az onkológiai–hematológiai betegségek adatbázisának kialakítása is.

A miniszterhez hasonlóan a Dél-Pesti Centrumkórház főigazgatója is kiemelte: a kórház magas technológiai és szakmai színvonalú intézmény, nyolcezer alkalmazottal és ötezer ággyal, így minden fejlesztés jól jön. Vályi-Nagy István jelezte azt is, hogy az intézményük volt az első, mely a koronavírusos betegek ellátásában részt vett, körülbelül 6700 koronavírusos fekvőbeteget és ötvenezer járóbeteget láttak el, emellett oltópontként is az első volt az országban, és 184 ezer oltást adtak be.

A sajtótájékoztatón részt vett Sára Botond, a Fidesz–KDNP választókerületi országgyűlési képviselőjelöltje is. A kormánypárti politikus rámutatott, hogy Ferencvárosba és Józsefvárosba talán soha annyi egészségügyi fejlesztési forrás nem érkezett, mint az Orbán-kormányok idején. Sára Botond tájékoztatása szerint a két kerület összesen 24 milliárd forint kormányzati forráshoz jutott, amelyből felújították a józsefvárosi szakrendelőt, a háziorvosi rendelőket, most pedig Ferencváros kapott ötmilliárd forintot a szakrendelők bővítésére. Emellett az Egészséges Budapest program keretében is mindkét kerületben jelentős eszközbeszerzések történtek – húzta alá. Mint mondta,

Karácsony Gergely főpolgármester ezt a saját sikerének tudja be, valójában viszont semmi köze hozzá, mivel az ott élők biztonsága érdekében ezt a forrást is a kormány biztosítja. Sára Botond szerint a baloldal szeret arra hivatkozni, hogy mennyire fontosnak tartja az emberek egészségbiztonságát, a tények azonban az ellenkezőjét mutatják.

Köztudott ugyanis, hogy a Gyurcsány–Bajnai-korszakban 650 milliárd forintot vontak ki az egészségügyből, elvettek egyhavi bért az egészségügyben dolgozó közalkalmazottaktól, 16 ezer kórházi ágyat számoltak fel, hatezer egészségügyi dolgozót küldtek el, eladósították a kórházakat, bevezették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, sőt az egészségügyet is fizetőssé tették volna – idézte fel. Sára Botond végül figyelmeztetett, hogy

a baloldal hozzáállásában továbbra sem változott semmi, hiszen Márki-Zayék ismételten kórházak bezárására és az egészségügy fizetőssé tételére készülnek.