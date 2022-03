Újabb baloldali politikus, a momentumos Berg Dániel is katonai felszereléseket küldene a háborúba

Ebben egyebek mellett úgy fogalmaznak, hogy „EU-tagállamoknak hajlandónak kell lenniük pénzügyi és katonai védelmi felszereléseket küldeni Ukrajnának […] valamint ki kell tiltaniuk az orosz repülőgépeket nemzeti légterükből, és minden lehetőséget nyitva kell tartaniuk, beleértve az ukrajnai repüléstilalmi zónát is”. A nyilatkozatban az Európai Unió vezetőit arra szólítják fel, hogy további, masszív és példátlan szankciókkal sújtsák az Orosz Föderációt, és különösen annak vezetését.

A kommüniké egyes pontjait – köztük a keményebb szankciók és a katonai segítségnyújtás követelését – Berg Dániel többször is közzétette a Facebook-oldalán. Emellett azt hangoztatta, hogy az ALDE – amelynek ő tölti be az alelnöki tisztségét – „mindent meg fog tenni Vlagyimir Putyin orosz elnök háborús bűnösként felelőssé tételéért Hágában”. A momentumos politikus itt nem állt meg a magyar közvélemény hergelésében. A Nem lehet kimaradni című bejegyzésében arról értekezett, hogy konkrét és határozott lépésekkel segítene az ukrán hadviselő félnek, s szerinte át kell engedni minden védelmi és humanitárius segélyt Magyarországon. Az általuk kívánatosnak nevezett keményebb szankciók között említette, hogy felmondanák a Paks 2 kivitelezését, ami a gyakorlatban gazdasági katasztrófát idézne elő Magyarországon, négyszeresére nőne minden magyar család rezsiköltsége. De nem ért egyet azzal sem, hogy – miként Orbán Viktor miniszterelnök mondta – most stratégiai nyugalomra van szükség.

Tüzérségi támadásban megsemmisült autók Kijevben 2022. március 18-án (Fotó: MTI/EPA/Miguel A. Lopes)

Mint arról az Origó beszámolt, a baloldal az ukrajnai konfliktus kirobbanása óta folyamatosan háborús kampányt folytat, s már DK-s, jobbikos, valamint momentumos politikusok is tettek az indulatokat szító nyilatkozatokat. Utóbbi párt korábbi elnöke, Fekete-Győr András Berg Dánielhez hasonlóan úgy vélte, hogy a humanitárius szolgálat mellett fegyvereket is kellene küldenünk Ukrajnába. A DK EP-képviselője, Rónai Sándor pedig az ATV reggeli műsorában úgy fogalmazott a magyar katonai segítség elmaradása miatt: „Nagyon sajnálom a magyar kormány bejelentését, miszerint mi nem segítünk száz százalékig, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításával segítenek”. Demeter Márta, a Jobbik országgyűlési képviselője ugyancsak azt sürgette az N1 Tv beszélgetős műsorában, hogy Magyarország szállítson fegyvereket a konfliktuszónába. De Gyurcsány volt honvédelmi minisztere, Juhász Ferenc is lőszereket küldene a háborúba. De Iványi Gábor volt SZDSZ-es politikus, lelkész is fegyvereket küldene Ukrajnába.

Mindeközben hazánk háborús szerepvállalásának a leghangosabb szószólója Márki-Zay Péter. Ahogy többször elmondtuk, ő katonákat és fegyvereket is küldene Ukrajnába.

Borítókép: Berg Dániel (Fotó: MTI/Mohai Balázs)