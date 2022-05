Kovács István: A mi céljaink túlmutatnak a választási győzelmen

– A 2019-es önkormányzati választás egyik nagy tanulsága volt, hogy a közösségi médiában baloldali túlsúly van. Mára azonban kijelenthető, hogy a jobboldal visszavette a vezetést, de legalábbis felzárkózott a közösségi oldalakon. Mennyiben adott hozzá ez a választási sikerhez?

– A közösségi média és általában az internet az egész életünkre, így természetesen a politikára is egyre nagyobb hatással van. Magyarországon különösen így van ez, ahol a Facebook penetrációja világviszonylatban is kiemelkedő: tízből nyolc felnőtt ember mondja azt, hogy rendszeresen használja a Face­bookot. Ennek hatása talán már 2019-nél is hamarabb kiütközött, a jobboldal pedig mintha elaludt volna ebben a versenyben. Nem volt fent megfelelő módon a közösségimédia-felületeken, ezért volt hatalmas szükség a Megafonra. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy felerősítsük a jobboldali hangokat. Ezt a munkát 2019-ben kezdtük el, de nagyon messze vagyunk még attól, hogy egyenlő feltételekről beszélhessünk. A közösségimédia-platformok terén nem felénk lejt a pálya, az ellenfél írta a szabályokat, amelyek nekik kedveznek, egy ilyen környezetben tudtunk mégis sikeresek lenni. Ezért nagyon fontos az, amit elértünk. Most fordult elő először, hogy mind a két oldal nagyon nagy erőforrásokkal volt jelen a közösségi médiában. Ez egy olyan trend, ami csak erősödni fog a jövőben.

– Gyakran hangzik el a vád, hogy a Megafon rengeteg pénzt költött el az indulása óta.

– Pontosan annyit költöttünk el, amennyit a támogatóink azért adtak, hogy felerősítsük a hangunkat. A másik oldalon a kampányidőszakban nagyságrendileg annyit költöttek el, mint mi, de teljesen átláthatatlan módon, a háttérből. És van még egy nagy különbség: ha összehasonlítjuk, hogy egy hirdetésre mennyi interakció jutott, akkor azt látjuk, hogy nálunk tízszer annyi. Vagyis a mi üzeneteink tízszer olyan jól rezonáltak a közösségi médiában. Ez azért is lehet így, mert a legjobb szakembereket sikerült összegyűjteni egy műhelyben, és van egy változás, ami elindult. Nem ciki már elmondani a jobboldali véleményt a Facebookon. Ehhez a Megafon jelentősen hozzájárult. Az emberek, akik eljönnek ide, teljesen hétköznapi életet élnek, és egyik pillanatról a másikra véleményvezérek lesznek. Lehet, hogy nem érnek el annyi embert, mint mondjuk Rákay Philip, de a saját maguk mikroszcénájában jelentős erőket tudnak megmozgatni. Közülük jelentős véleményvezérek kerültek ki, gondolok itt akár Filep Dávidra, a Kopaszra, akár a Konverzió oldalt üzemeltető Dávid Bencére. Azt sem kell elhallgatni, hogy a Megafon véleményvezérei a kampánytól függetlenül is meghatározó szerepet töltenek be a magyar közéletben.

– Márki-Zay Péter például kétszer is felhívta Deák Dánielt a kampányidőszak alatt.

– Igen, elmagyarázta neki, hogy amiket mondott, azokat nem is úgy gondolta, Bohár Dánielt pedig kihívta sudokuzni. Vagyis a megfelelő szerénységgel, de azt lehet mondani, hogy a Megafon által támogatott véleményvezérek is meghatározó szerepet játszottak a kampányban.

– Nemcsak a jelenlét hiánya, de a jobboldali tartalmak cenzúrája is nagy gondot okozott a múltban. Megtanult a jobboldal alkalmazkodni a különböző platformokhoz, vagy inkább a cenzúra elleni küzdelem sikere érzékelhető?

– Ami kiderült a mostani választáson egyszer s mindenkorra, az az, hogy nem lehet mutogatni a Facebook-cenzúrára, amikor a jobboldaliak nem sikeresek a neten. Ez nem azt jelenti, hogy a Facebook ne lenne egy balliberális ideológiától fűtött műhely, hiszen ugyanazt képviselik, amit Soros György, vagyis a nyílt társadalom ideo­lógiáját. Ebben fogantak ezek a cégek, így mindig ennek az ideológiának a terjesztése lesz a céljuk. De külföldi példák is igazolják, hogy jobboldali tartalom is lehet sikeres. Az Egyesült Államokban az egyik legnépszerűbb politikai véleményvezér, Ben Shapiro már-már a jobboldali véleményskála széle felé kacsintgat. Ha megnézzük, hogy Magyarországon kik a sikeres politikai véleményvezérek, akkor azt látjuk, hogy a Megafon arcai nagyon is előkelő helyen vannak, annak ellenére, hogy jobboldali véleményt mondanak el. Persze minket is sújtott a cenzúra, Rákay Philip oldalát is letiltották. Ilyenkor lehet keseregni, hogy nem megyünk fel a pályára, mert úgyis letiltanak, és lehet azt is csinálni, hogy felállunk a padlóról, ha százszor ütnek le, akkor százszor állunk fel és még nagyobb erőbedobással, csak azért is harcolunk, küzdünk az online térben. Mi ezt csináltuk, és bebizonyítottuk, hogy ez sikerülhet.

– Mi lesz most a Megafonnal, hogy vége a választásnak?

– Most kezdődik az igazi munka. A mi célunk nem a jobboldali kormány választási győzelme volt. Természetesen nem titkoljuk, hogy jobboldaliak vagyunk és dolgoztunk érte, de a választási győzelem egy szükséges feltétele volt annak, hogy az igazi céljainkat megvalósíthassuk. Nyilván, ha egyszerre kellene küzdenünk a Facebook-cenzúrával, a brüsszeli elnyomással és egy olyan baloldali kormánnyal, amelyik szintén be akar záratni minket, az tragédia lenne számunkra. Ezért is örülünk nagyon, hogy nem így történt. A mi céljaink túlmutatnak egy választási győzelmen: meg akarjuk változtatni az egész internetet, azt a világot, amiben élünk, és amiben egyre fontosabb szerepet tölt be az online tér. Bőven van még tennivalónk.

– Ezek szerint a képzések is folytatódnak? Ha igen, kiknek a jelentkezését várja a Megafon?

– A képzés soha nem állt le, a választás nem érintette a képzési tevékenységünket. Folyamatosan jöttek és jönnek is az emberek, arra biztatok mindenkit, hogy jelentkezzen, nemre, korra, végzettségre függetlenül a gimnazistáktól a nyugdíjasokig. Mi azt ígérjük, hogy a maga szintjén mindenki fog tudni egyet előre lépni, ha elvégzi a négynapos alapképzésünket. Utána, ha van kedve ezt komolyabban csinálni, ahhoz minden segítséget megadunk, vannak specializációink és mentorprogramunk is.

– Rákay Philip YouTube-csatornája, a Patrióta lendületesen indult, de pár videó után abbamaradt a projekt. Várható-e a folytatás?

– Amikor az erőforrásainkkal gazdálkodunk, szem előtt kell tartanunk, hogy hol tud a legjobban hasznosulni az a véges számú munkaóra, anyagi forrás és gyártókapacitás, amivel rendelkezünk. Úgy láttuk az elmúlt időszakban, ebben a nagyon felhevült helyzetben, aminek a csúcsa a választási kampány volt, hogy a Facebookon tudtuk a legnagyobb hatást elérni. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne kellene más platformokra fókuszálni. A YouTube-on és a TikTokon már jelen vagyunk, de azt szeretnénk, ha a közeljövőben a jobboldali vélemények itt is olyan hangosan szólnának, mint a baloldaliak. Meg szeretnénk hódítani ezeket a platformokat.