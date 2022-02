Teljes letargiában a Soros-média a Megafon sikerei miatt

Az Átlátszó nevű Soros-blog szerint „veszélyezteti a közösségi média sokszínűségét”, ha fideszesek is nagy számban használják. Erről írtak komolynak tűnő cikket. Tudniillik „kikutatták”, hogy a Megafon posztjait feldobja a Facebook, mert meghirdették őket.

Értik? Ki-ku-tat-ták! Bámulatos, hol tart már a tudomány!

Mert ezek nem csupán minőségi újságírók, de kutatók és nyomozók is. Miss Marple-ba oltott Sherlock Holmes-ok is, Kántor szimatával. Ha megvan hirdetve, földobja a Facebook... Irományuk címe is ez: „Hatalmas hálózat és óriási pénz miatt látod a Megafont állandóan a Facebookon”. Szinte rettegve írják: „a kormánypárti csatornák havi 3500 bejegyzést tesznek közzé”, és „a hirdetési piacon túlteljesítő Megafon Központ újrarendezi a kapcsolati hálót”. Gyuri bácsi, segíts!

A cikket végignyálazva egy dolog látszik biztosnak: Soroséknál teli a pantalló a Megafon viharsebességgel terjedő, sok millió emberhez elérő, ütős posztjai és videói miatt. Kínlódnak, mint törpe a magas piszoárban.

Képzeljétek, átlátszós lányok-fiúk, ez már csak így működik: megírod a posztot, beállítod a célcsoportot, ráküldöd a hirdetést, és – tádám! – többeknek fogja földobni a Zuckerberg-galaxis. Csodálatos, ugye?

Elmesélem nektek, hogy jártam. Elém például folyamatosan Karácsony Gergely-hirdetések tolakodtak pár hónappal ezelőtt. Tudjátok, ez akkor volt, mikor híre kélt, Karigeri tavaly júniustól szeptemberig százmillió forintot tapsolt el Facebook-hirdetésekre. És mennyire megérte, mi? Milyen pompás miniszterelnökjelölt-jelölt lett belőle...

Mostanában pedig folyton Márki-Zay-reklámok jönnek velem szemközt, noha nem kértem ilyeneket. És nicsak, máris olvasom a kapcsolódó hírt: Péter úr az elmúlt hetekben alaphangon 50 millió forintot szórt el önmaga menedzselésére. Állítólag mikroadományokból futotta rá. Nyilván.

Ilyenkor mi van, átlátszós nyomozócskák? Karácsony és Márki-Zay reklámcunamija miatt nincs veszélyben a közösségi média „sokszínűsége”? Azt csak a Megafon veszélyezteti, ugye? (Azt a hazugságot persze, már nem merték leírni, hogy közpénzből reklámoznának, hiszen nemrég helyreigazítási pert bukott emiatt a DK házi szennylapja.)

Az Átlátszó-cikk legviccesebb része, hogy alá betolták egy tavaly szeptemberi, kapcsolódó anyagukat ezzel a címmel: „Százmilliókat éget el a Facebookon a magyar politika – teljesen értelmetlenül.” És mi derül ki belőle? Például ez: „az ellenzékiek összesítve már majdnem háromszor annyit fordítanak Facebook-hirdetésekre, mint a kormánypártiak”. Mondanom sem kell: akkor nem aggódtak a sokszínűség miatt Gyuri bá élharcosai.

A balliberálisoknak valójában az a bajuk a megafonosokkal (Deák Danival, Trombitás Kristóffal, Bohár Danival, Rákay Philippel és a többiekkel), hogy azon a terepen verik őket bucira, amelyet eddig saját játszóterüknek hittek. Hétről-hétre nyerik a lájkbajnokságokat, sokkal jobbak az eléréseik, mint az örökifjú Juszt Laci bácsi vezette balliberó haderőknek. Emiatt sírnak szegények. Akinek van rá kapacitása, küldjön nekik szivecskéket, hátha segít.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Facebook)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!