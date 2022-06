Mint emlékezetes, Tóth Bertalan a választási vereséget követően, Facebook-oldalán jelentette be, hogy nem indul újra a társelnöki tisztségért. Azonban a frakcióvezetéshez ő is ragaszkodik, csakúgy mint a múlt héten a Jobbik éléről távozó Jakab Péter. Az MSZP társelnöki tisztségére eddig hivatalosan csak Ujhelyi István jelentkezett be, aki teljes megújulást akar a pártban, még annak nevét is megváltoztatná. Ennek értelmében az MSZP új neve ESÉLY lenne.

Borítókép: MTI/Illyés Tibor