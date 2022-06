Románozással vágott vissza a jobbikos politikus, miután másodszor is kikaptak a Fidesztől

A Telex akkor a Magyar Nemzetben megjelent cikk nyomán megkérdezte a DK-t arról, hogyan férhet bele nekik Tóth Péter támogatása. A párt szóvivője, Barkóczi Balázs azt írta, hogy az ellenzéki előválasztásban részt vevő pártok – így a DK, illetve a jelöltet szintén támogató LMP – választási megállapodást kötöttek a Jobbikkal. Barkóczi szerint együtt fogadták el azokat az alapelveket, amelyek egyértelműen meghatározzák, hogy mit fognak képviselni a jövőben – ezek

a demokrácia, a szolidaritás és az európaiság, ők egy ilyen Magyarországot akarnak teremteni.

Érdekesség, hogy Tóth Péter akkor a Csongrád-Csanád megyei 2. számú egyéni választókerületben való indulásért szállt versenybe, de a baloldal háziversenyén alulmaradt momentumos riválisával szemben. Az előválasztáson győztes Mihálik Edvinnel szemben április 3-án viszont Mihállfy Béla (Fidesz–KDNP) szegedi önkormányzati képviselő aratott győzelmet, akinek megüresedett önkormányzati képviselői mandátumáért tartottak múlt hétvégén időközi választást.

Ezen a választáson támogatta Botka László polgármester a jobbikos Komjáti Zoltán Gábort, aki már 2019-ben is indult az 1. számú választókerületben önkormányzati képviselő-jelöltként, de akkor is alulmaradt Mihállfy Bélával szemben. Komjáti egyébként már 2014-ben is próbálkozott, akkor a 2. számú egyéni választókerületben, ám mindössze kétszáz szavazatot gyűjtött be, és harmadik lett.