Afrikában fogták el a NAV korábbi munkatársát, az ügy szálai a magyar szervezett alvilágig érnek

Visszatérve az előző cselekményhez, abban, a Mediaworks-Hírcentrum munkatársai úgy értesültek, hogy az egyik érintett vallomásával segítette a nyomozásban résztvevők munkáját, ám őt több fenyegetés is érte, volt, hogy a börtönből üzentek: az életével játszik, ha beszél, de azt is a tudomására hozták, hogy olyan kapcsolatokkal rendelkeznek, akik kimossák őket a büntetőeljárásból. Több vallomás szerint a fenyegetők közé tartozott az a V. Ferenc is, akinek vádlott-társai nem akárkik voltak: a férfi Üröm ex-MSZP-s polgármesterének, Laboda Gábornak a sleppjével ült együtt a vádlottak padján. P. Ádám és K. Tibor elmenekült az igazságszolgáltatás elől, így körözést adott ki ellenük a bíróság, de azóta már kézrekerítették őket. A vád szerint a két vállalkozó és négy társuk (köztük Laboda volt osztálytársa) – bűnszervezetben – több mint kétmilliárd forint áfát csalt el úgy, hogy a jobbára Szlovákiából beszerzett tejet itthon beszerzési ár alatt, nettó áron értékesítették, és az adóhatóságot megtévesztve nem fizették be az általános forgalmi adót.