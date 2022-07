Mit tesz a kormány az ellátásbiztonságért? – Dömötör Csaba válaszolt

– Ez a kormány volt az, az Orbán-kormány, amelyik a visszavásárlásukról döntött 2012-ben, és egy évvel később ez sikerült is. És hogy mit mondtak erre a baloldaliak? Azt, hogy az egész egy nagy pénzégetés, de ez nem minden, mert a DK még feljelentést is tett – szögezte le a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

– És hogy milyen nagyságrendekről van szó? Az E.ON-tól visszavásárolt gáztárolók akkora kapacitásúak, mint a teljes éves magyar lakossági gázfogyasztás. Na, milyen jó, hogy újra hazai kézben vannak.

Egyébként Magyarországon öt nagy gáztároló van. Hogyha ezeket együttesen nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy Európában mi rendelkezünk az egyik legnagyobb tárolókapacitással. A kormány egyébként sokféle, más módon is dolgozik az ellátás biztonságáért. Hosszú távú szerződések garantálják a folyamatos töltést, megépült a török áramlat csatlakozása, és számos más interkonnektor is épült, amelyeknek az a célja, hogy más útvonalon is érkezhessen gáz hazánkba. Nem mellékes az sem, hogy jelentősen bővült a napelem-kapacitásunk is. Ez a környezetvédelmi szempontok mellett azt is segíti, hogy mérsékeljük a függőségünket.