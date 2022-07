Továbbfejlesztené az Erzsébet-programot az MSZP

– Patrióta, szociáldemokrata közösség az MSZP, komoly küzdelmet folytat a vízpartok védelméért – ezekkel a szavakkal próbálta előadni a szocialista párt sokadik megújulási kísérletét napirend előtti felszólalásában Molnár Zsolt. Az MSZP pártigazgatója, országgyűlési képviselője saját sikerükként jellemezte, hogy az Alkotmánybíróság nemrég megtiltotta a Balaton-part védett sávjának beépítését.

Molnár Zsolt jelezte, hogy pártja a természetes vizek melletti strandok ingyenessé tételéért is szakadatlanul küzd, valamint nemzeti üdültetési programot is bevezetnének.

– A tanulmányi táborozást hozná be a magyar köznevelésbe az MSZP új javaslata – jelentette be az országgyűlési képviselő. Mint mondta, ez a 4–12 évfolyamos diákok egyhetes táboroztatását jelentené, a turizmusra szánt pénzből lehetne fedezni a költségeit.

A baloldali politikus elismerte, hogy a kormány már megalkotta az ő ötletükhöz hasonló gyermektáboroztatási programokat. – A 2011-es Kárpát-medencei osztálykirándulásokról szóló javaslat és az Erzsébet-táborok felállítása jó irány, de ezeket tovább kell fejleszteni – magyarázta Molnár Zsolt.

– Természeti értékek, vizek védelme – a kormány is fontosnak tartja ezt, a beruházásokról való döntésnél is mindig figyelembe veszik – mutatott rá válaszában a kormány nevében reagáló Dömötör Csaba. Az államtitkár emlékeztetett, a strandokkal már tavaly nyáron is kampányolt az MSZP, repülőgépekkel hirdették, hogy legyen több szabadstrand.

– A Balatonon 107 szabadstrand van, az összes fürdőhely kétharmada ennek minősül, 8,6 millió forintot kaptak tavaly Balaton-parti települések strandfejlesztésre, összesen négymilliárd forintból fejlesztettek strandokat az országban – reagált a felvetésre Dömötör Csaba.

Az államtitkár egyebek mellett megköszönte a baloldali politikus konstruktív hangnemben elmondott felszólalását, és jelezte, hogy

a határon túli osztálykirándulások, és az Erzsébet-program keretei között soha nem látott számban nyaralhatnak nyáron fiatalok legfőképp a Balaton partján.

– A kormány ezeknek a programoknak a folytatásához minden támogatást meg fog adni – jelezte Dömötör Csaba.

Borítókép: Molnár Zsolt, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) országgyűlési képviselője (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)