Matt Schlapp: Orbán és Trump képes átvenni a hatalmat a globális elitektől

– Elképesztően fontosnak tartom, hogy Orbán Viktor Amerikába jön, hogy felszólal a dallasi CPAC-en, ahogy azt is, hogy találkozni fog Donald Trumppal, akivel különleges a kapcsolatuk. Mindketten olyan emberek, akik képesek átvenni a hatalmat a globális elitektől, sokat tesznek a nemzetükért, ezért is kezdtek szövetséget építeni. Trump pedig arra készül, ami Orbánnak már sikerült: megpróbál egy vereség után visszatérni a hatalomba – nyilatkozta az Amerikai Konzervatív Unió elnöke a Mandinernek adott interjúban.

Mit kedvel a magyar miniszterelnökben?

– Amit leginkább kedvelek benne, az az európai hatalommal szembeni szkepticizmusa, hogy képes nemet mondani Brüsszelnek. A magyarok maguk döntenek arról, milyen jogszabályaik legyenek. Mindaddig, amíg határozottan kiáll az álláspontja mellett, támadni fogják, és ez így megy Amerikában is. A fejünkhöz vágják, hogy fasiszták vagyunk, nem foglalkozunk az újságírókkal, nem akarunk szabad választásokat, bármit – mondta. Az Amerikai Konzervatív Unió elnöke úgy véli,

a jobboldalnak tovább kell mennie az úton, elfogadva az isteni kegyelmet is.

– Minden alkalommal, amikor támadnak minket, be kell mutatni a szikár tényeket. Donald Trumpot éppen azzal vádolták, amiben később Joe Biden követett el bűnt, mégpedig hogy összejátszott a külföldiekkel. Éppen Joe Biden családja az, amely „belenyomta a kezét a sütis­üvegbe”. Ez egy amerikai kifejezés, amely arra utal, hogy Hunter Biden minden bizonnyal anyagi hasznot húzott apja helyzetéből – az ügyben máig nyomozás folyik. Trumpra mondanak minden rosszat, ám azért vált igazi ellenségükké a republikánus elnök, mert képes volt valóban átvenni a hatalmat Washingtonban – tette hozzá. Matt Schlapp szerint mindkét országra − Magyarországra és Amerikára − igaz, hogy ha kiállnak a hagyományaik, tradícióik, értékeik mellett, a liberálisok azonnal támadják őket. Az elnök bátorít mindenkit, hogy legyen határozott, és utasítsa vissza a támadásokat! – Önöknél, Magyarországon is sok olyan emberrel találkoztam, aki bátran kiáll a konzervatív értékek védelmében akkor is, ha ezért támadás éri – mondta.

Fontos beszéd

Matt Schlapp elárulta, fontos beszéd lesz az eseményen rögtön a konferencia nyitányaként, és reméli, az üzenete is rezonálni fog a CPAC Hungaryn elhangzottakra. Emlékeztetett, akkor a miniszterelnökük arról beszélt, hogy tizenkét eszközzel lehet felvenni a harcot azokkal a külső erőkkel szemben, amelyek veszélyeztetik hazánkat, társadalmainkat. Mint mondta, Orbán Viktor akkor tizenkét lépésről beszélt, amelyet Magyarország konzervatívjai megtettek, „hogy visszaszorítsák ezeket a valóban gonosz globális erőket, s van közöttük néhány fontos tanulság az amerikaiak számára is”.

Mi is küzdünk az álhírekkel, a hírek torzításával, a nagyvállalatok és az egyetemek baloldali elfogultságával.

Önöknél nincs, ám nálunk a vallás is támadás alatt van. Egyes külső erők új gondolkodásmódot szeretnének bevezetni, olyat, ami szembemegy a keresztény népek hagyományaival. Nagy harcok dúlnak a család intézménye körül is, vannak ugyanis, akik szerint a szülők nem alkalmasak arra, hogy a gyerekeiket neveljék.

A virginiai szülőket a Biden-adminisztráció terroristákhoz hasonlította, amiért tudni akarták, milyen könyvekből és mit tanítanak a gyerekeiknek. Sok közös vonás van tehát a két ország küzdelmei között

– mondta.

Első harsonaszó

Matt Schlapp elmondta, a CPAC Texas fő üzenete az lesz, hogy novemberben, a félidős amerikai választásokon nagy győzelmet akarnak aratni. Meggyőződésük, hogy ha most nem távolítják el a rossz embereket a kongresszusból és a szenátusból, és nem váltják le az egyes kormányzókat és állami törvényhozókat bizonyos államokban, Amerika szocializmust fog építeni. – Ám ha a republikánusok többséget szereznek a képviselőházban és a szenátusban, megállíthatjuk a folyamatot, és felkészülhetünk a Fehér Ház visszavételére.

Ha 2024-ben visszaszerezzük az ovális irodát, bárki lesz is a republikánus elnök – akár Trump, akár valaki más –, ki fogja rúgni a bürokratákat, és újra megerősíti Amerikát.

Persze ugyanúgy ki akarják majd csinálni az elnököt, mint ahogy tették Trumppal is négy éven keresztül, de mi fel vagyunk készülve rá. A CPAC Texas lesz az első harsonaszó! – mondta.

Matt Schlapp szomorúnak nevezte, hogy Amerika elveszítette közös célját.

– A nemzet egy része úgy látja, országunk szörnyű hely lett, és szeretné újrakezdeni az egészet, eldobni a történelmünket. Arra buzdítom a magyarokat, ne hagyják, hogy az országuk valaha ide jusson. Jó dolog, ha büszkék az örökségükre, tisztában vannak azzal, hogy vannak benne jó és rossz elemek is – Amerika történelmében is voltak jó és rossz pillanatok – zárta gondolatait az Amerikai Konzervatív Unió elnöke.

Borítókép: Szánthó Miklós és Matt Schlapp (Forrás: Facebook)