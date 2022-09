Czeglédi Gyula polgármesterként is a nyitottság politikáját képviseli

– Volt olyan dolog, amit továbbvitt a korábbi időszakból?

– A folyamatban levő beruházásokat természetesen befejeztük, így például a Zöldvárosért pályázat fejlesztését is végigvittük. Az akkori beruházásokat az jellemezte, hogy azoknál nem látszott a koncepció. A fejlesztéseknél szemléletváltásra, tervezésre van szükség.

– Mit tart a polgármesterként elért legnagyobb eredményeknek?

– Büszke vagyok arra, hogy minden nehézség ellenére Hajdúszoboszló turizmusa kirobbanó formában van, és a vidéki turisztikai települések toplistáján az élen vagyunk a legtöbb vendégéjszakaszámmal. Amúgy mindent fontosnak tartok, amit a polgármesteri programomból elértünk.

Több mil­liárd forintos nyertes pályázataink révén megkezdtük a város lakókörnyezetében tapasztalható hibák javítását, az élhető város programban az utak, a belvíz-elvezetés és szabadidős sportfunkciók fejlesztését.

A partnerkapcsolatok építése mellett javítottuk kapcsolatunkat a vállalkozókkal, amelynek eredményeként új munkahelyteremtő beruházások indultak el. A rászoruló nyugdíjasoknak ingyenessé tettük a szemétszállítást. Megkezdődtek egy új multifunkcionális központ létesítésének előkészületei. Nagyon friss az élmény, mert a napokban derültek ki a Top plusz pályázatok eredményei. Mi voltunk a legsikeresebbek a megyében, mert négy pályázatunk is nyert, és így a legtöbb pénzt tudjuk elhozni. Ebben olyan célokra kapunk támogatásokat, mint például hogy két óvodát energetikailag korszerűsítsünk, egyet pedig teljeskörűen felújítsunk. Rendbe tesszük a főúton, a Szilfák alján, a régebbi részen levő tömbházak belső udvarait, ehhez később még útépítések is kapcsolódnak. Van egy elhanyagolt sportpályánk, amit szintén felújítunk a mai kornak megfelelően, ott egy szabadidős sportcentrum jöhet létre. Továbbá rendbe tesszük a Hóvirág utcát is. Fontos az is, hogy befejezés előtt áll a Szent István park és a Mátyás király sétány kétmilliárd forintos felújítása, amely várhatóan ősszel készül el. S büszkék vagyunk arra is, hogy a fürdőn belül tavaly átadtuk a prémiumzónát, ami még korábban az én koncepcióm alapján indult el.

– Mit értékelhetnek a választópolgárok többre: a fejlesztéseket vagy azt, hogy törődnek a személyes problémáikkal?

– Úgy vélem, hogy a mostani nehezebb időszakban, amelynek a végét nem látjuk, sokkal fontosabb az emberekkel való személyes foglalkozás, mint a beruházások, noha azért az utóbbiakra is szükség van. Az augusztus 20-i beszédemben meghirdettem: nekünk a legfontosabb feladatunk most az lesz, hogy ebben a városban mindenki létbiztonságát megteremtsük. Éhen nem halhat senki, meg nem fagyhat senki. Gondoskodnunk kell a rászorulókról, és a szociális iroda tájékoztatása szerint ehhez meg is lesz a forrásunk. A fejlesztésekkel tovább kell dolgoznunk, azokat elő kell készítenünk és tovább kell vinnünk, de az embereket most a mindennapok nehézségei foglalkoztatják. Nagyra értékelik, hogy a kisebb fejlesztéseket, karbantartásokat jövőre a lakóövezetekbe, a közterületekre visszük: utakat, járdákat, belvízelvezető árkokat teszünk rendbe, fákat gallyazunk, facsemetéket ültetünk.

– Mielőtt polgármester lett, a civil életben komoly karriert épített. Minek vette ebből a legnagyobb hasznát városvezetőként?

– Talán a közvetlenségnek és annak, hogy korábban is mindig csapatban gondolkodtam. A fürdőnél lapos ­hierarchiát építettünk ki, alattam volt öt szakmai igazgató, akik alá tartoztak a középvezetők. Emellett szakmai csoportokat is működtettünk horizontálisan, és ez a rendszer rendkívül hatékonynak bizonyult. Ez a szemlélet az önkormányzati, bürokratikus rendszerben nehezebben működik, itt még sokat kell tanítanom a kollégákat az együttműködésre. Sokan még úgy gondolkodnak, hogy „ez az én házam, az én váram”, de ez a hozzáállás nem jó. Sokkal többre megyünk, ha együtt dolgozunk.

– Három év elegendő lehetett arra, hogy felmérje, mire van még szüksége a városnak. Hogyan fejlesztené tovább Hajdúszoboszlót?

– Sok elképzelésünk van. Tervezzük, hogy a város szélén létrehozunk egy kisebb ipari övezetet két okból. Egyrészt azért, mert a város központjában vagy ahhoz közel nagyon sok vállalkozás működik, és a településen belül, a lakóövezetben például egy tüzépnek nincs helye. Emellett arra is számítunk, hogy máshonnan is érkeznek majd Hajdúszoboszlóra vállalkozások, cégek, és az új ipari övezet ezek letelepedését is szolgálhatja. Van egy multifunkcionális rendezvénycsarnok pályázatunk, ahol már a kivitelezőt is kiválasztottuk, most azt várjuk, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben megkapjuk-e a zöld lámpát vagy sem. Reméljük, hogy pozitív visszajelzést kapunk, és egy konferenciaközponttal újabb nagy lendületet tudunk adni a város turizmusának. Ezzel a beruházással összefüggésben a szabadidőparkunkat is fejlesztenénk, bővítenénk. Szeretnénk továbbá egy fedett játszóházat is kialakítani Hajdúszoboszlón, ahol a gyerekek ősztől tavaszig kikapcsolódhatnának.

– A fejlesztéseket nehezítheti az energiaválság. Ez ügyben mennyire van nehéz dolga?

– A városnak továbbra is a turizmus a legfontosabb ágazata, még akkor is, ha a mezőgazdaság is erős helyben. A fürdőnél szerencsére az elmúlt évtizedekben olyan energetikai rendszert alakítottunk ki, aminek köszönhetően a létesítmény fenntarthatósága biztosított lesz a jövőben, télen is. Így a szálláshelyek is életben maradhatnak. A városi intézmények helyzete ennél bonyolultabb. Az elektromos áram szempontjából jól állunk, mert 2023 végéig fix áras szerződésünk van, aminek köszönhetően a korábbi kedvező áron kapjuk a villamos energiát. A gázzal kapcsolatban nagyobb problémánk van, ez ügyben még tárgyalunk, a közgyűlés döntése értelmében új eljárást indítottunk. A szabályokat betartva próbálunk a lehető legkedvezőbb áron gázhoz jutni.

– Milyennek szeretné majd látni Hajdúszoboszlót, amikor idővel átadja utódjának a polgármesteri széket?

– Azt szeretném látni, hogy egyre több fiatal marad itt, és nem mennek más nagyvárosokba, netán külföldre. Nem állunk rosszul az újszülöttek területén sem, mert 2020-ban a legmagasabb volt a születések száma városunkban. Tudom, hogy a település vezetése egy folyamat, amiből egyszer majd én is kiszállok, de ez a terveim szerint még nem 2024-ben lesz, van bennem ambíció a következő ciklusra is. Ami a polgármesterséget illeti, nekem a fő művem a fürdő irányítása volt, Hajdúszoboszló vezetése már a sors ajándéka. Arra törekszem ugyanakkor, hogy az emberek bizalmából a lehető legjobban irányítsam a várost. Egy olyan úton szeretnék továbbmenni, ahol a település is szépül, és az emberek lelkülete, szellemisége is tovább fejlődik. Azt szeretném, hogy a 2019-ben elindított munka eredményeként Hajdúszoboszló harmonikusan fejlődjön, az emberek nyugodtabbak legyenek és a városban egy klasszikus polgári életet élhessenek. Ennek megvalósításához igyekszem sok tehetséges, lokálpatrióta fiatalt magam mellé venni, hogy majd idővel legyen kinek átadni a stafétát.

Borítókép: Czeglédi Gyula Hajdúszoboszló polgármestere (Fotó: Mirkó István)