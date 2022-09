Életbe lép a szívhangrendelet – esély a magzatoknak

A formanyomtatvány a belügyminiszter 29/2022. (IX. 12.) BM rendeletének része, amit a ma megjelenő Magyar Közlöny szerint módosított Pintér Sándor. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosítása azt jelenti, hogy a jövőben az

abortuszon gondolkodó kismamáknak meg kell hallgatniuk a bennük lévő magzat szívhangját, mielőtt az elvetetésről döntenek.

A törvénymódosítás kapcsán a Hetek megkeresésére a Belügyminisztérium kiemelte: kutatások igazolják, miszerint a magyarok közel kétharmada az első szívdobbanáshoz köti a gyermek életének a kezdetét. Mint írták, a szívdobbanás korszerű eszközökkel már a várandósság korai szakaszában kimutatható, ezért a szakmai irányelv teljesebb körben ajánlja a tájékoztatást a várandós nők számára.

A magzati szívdobbanás édesanyáknak való bemutatásáról szóló miniszteri rendeletet több keresztény-konzervatív szervezet, így a CitizenGO és a Szent István Intézet is üdvözölte. A CitizenGO közleményében kiemelte: fontos lépés történt a politikai döntéshozatal terén a születendő gyermekek védelmében, amiért a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettesének, a kezdeményező Dúró Dórának, Pintér Sándornak és mindazoknak köszönet jár, akik a háttérben segítették annak megvalósulását. Véleményük szerint a szívdobbanás megmutatása az életmentés és a szemléletformálás eszköze is egyben, hiszen mindenki tudja, hogy ahol szívdobbanás van, ott élet is van.

A Szent István Intézet is hangsúlyozta:

az új eljárásrend egy árnyaltabb, megalapozottabb döntés esélyét hordozza a várandós nők számára.

A megfogant élet, amelyet az alaptörvény is védeni rendel, ezzel esélyt kaphat, létezéséről üzenhet a sorsáról rövid idő alatt, krízishelyzetben döntő édesanyának – fogalmaztak. A Szent István szellemi örökségét védő intézet arra is javaslatot tett, hogy az „élet kopogtatásának” első pillanatától a várandós nőknek álljon a rendelkezésére egy éjjel-nappal hívható krízis-segélyszolgálat is, amelynek telefonszáma már a várandósteszteken feltüntetve segítséget nyújthat a valamely okból nehéz helyzetben lévő édesanyáknak.

A Demokratikus Koalíció azonnal magyarázatot vár a kormánytól, hogy miért kezdett abortuszszigorításba, illetve mikorra várható a következő szigorítás.

Ráczné Földi Judit, a Gyurcsány-párt elnökségi tagja szerint a rendelet módosítása azt célt szolgálja, hogy még egy papírt kelljen beszerezni, és mivel ez időigényes, az abortuszra várók „csússzanak ki” abból az időkorlátból, ameddig még engedélyezett a terhességmegszakítás. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke úgy látja, ez a lépés a kormánypárt részéről az abortusz tiltásának kezdete lehet, ezért az intézkedés azonnali visszavonását követeli a belügyminisztertől.

Soros György magyarországi feminista szervezete, a Patent Egyesület (Patriarchátust Ellenzők Társasága) pedig biztos benne, hogy ezzel a lépéssel egy életet sem fognak megvédeni, ehelyett megalázzák és még nagyobb nyomás alá helyezik a nőket. Az egyesület szerint itt az idő szerveződni, ezért szeptember 28-ra, a biztonságos abortuszhoz hozzáférés világnapjára demonstrációt hirdetnek.

