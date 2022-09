Visszatér az élet Mesterszállásra

Erőt ad az erős közösség

Az oktatási intézmények további működése sem lesz veszélyben, erre garancia az itt élők elégedettsége. Jó példa erre a Sinkó-Takács család története. A családfő, Imre a faluban nőtt fel, de később a fővárosba költözött, és ott ismerte meg későbbi feleségét, a Százhalombattáról származó Dorottyát. Miután a két fiatal összekötötte az életét, a párnak kisfia született.

– Elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hol lenne a legjobb a gyermekeknek. Ide, Imre szülői házába korábban nyaranta jöttünk le néhány alkalommal a barátokkal is találkozni. Aztán ahogy fejlődött a falu, szép játszótér létesült, megújult az óvoda, az iskola, egyre inkább úgy éreztük, jó lesz itt nekünk ezen a csendes és biztonságos településen

– mondta Sinkó-Takács Dorottya. Hozzátette: vidéken szorosabbak az emberi kapcsolatok, a közösség éltető ereje pedig szerinte sokkal fontosabb, mint hogy pesti gyerek legyen valaki, noha a fővárost is meg kell ismerni. Sinkó-Takácséknál ez már csak azért is központi kérdés, mert Dorottya a család második gyermekét várja. Több gyermeket is szeretnének, az álmuk nagycsaládban élni. Mivel ezt tervezik, a babaváró hitelt is felvették, amit nagy segítségnek tartanak.

Hasonló okokból települt Mesterszállásra a Balázs család is. Két éve Pest megyéből, egy gyömrői albérletből, a falusi csokot is igénybe véve költöztek a faluba, akkor még két gyermekkel, de időközben megszületett a legkisebb testvér is, aki egyéves. Balázsné Fekete Krisztina elmondta: szerettek volna saját családi házat, de ehhez megfizethető környéket kellett keresniük, így esett a választásuk Mesterszállásra. A falu első pillantásra megtetszett nekik, mivel helyben mindent megtaláltak, ami nekik fontos, a településen van óvoda, iskola, posta, orvosi rendelő és játszótér is. A gyermekek otthon állatokat tarthatnak, van csirkéjük, kacsájuk és kutyájuk, a család pedig a gyönyörű környéknek, a tágas tereknek köszönhetően nagyokat tud sétálni. Mesterszálláson tehát számukra is biztosnak tűnik a jövő.

Borítókép: az óvoda is újra megtelt gyerekekkel a Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen (Fotó: Bach Máté)