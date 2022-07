Kibővített feltételekkel folytatódhat jövőre a falusi csok

A mellékúthálózat-fejlesztési alprogram során mintegy háromezer kilométer útszakasz újult meg, idén jó esély van arra, hogy további legalább ezer kilométer korszerűsödjön. A kormánybiztos szólt arról is, hogy a piaci szereplők támogatásán belül már hétezer falusi kisvállalkozás élt a fejlesztés, eszközbeszerzés lehetőségével és országszerte 1400 falusi kisboltot tudnak felújítani az üzemeltetők. Ezen belül több mint száz településen már több éve, évtizede megszűntek, bezártak a kisboltok, amelyeket a támogatásnak köszönhetően indítanak újra.

A pályázati alprogrammal jellemzően az önkormányzatokat célozzák, kisebb mértékben a civil szervezeteket, egyházközségeket. Gyopáros Alpár jelezte, az önkormányzatok feladata jellemzően például a közszolgáltatások fenntartása, a járdák, közintézmények, vízelvezető árkok, játszóterek állapotának megóvása, fejlesztése, eszközbeszerzések.

Herczeg Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője kiemelte: a térség minden településére, a kisebbekre is jut forrás a Magyar falu programnak köszönhetően, az eddigi fejlesztések is a helyi szükségletekhez igazodtak. A megvalósult beruházások közül példaként említette a járdaépítést, az orvosi rendelő korszerűsítését, az orvosi eszközök beszerzését, az úthálózatok megújítását. Hozzátette, a program segíti a települések megtartóerejének növelését is, példaként említette Mesterszállást, ahol a lakosok száma folyamatosan nő.

Borítókép: Gyopáros Alpár (Fotó: Kurucz Árpád)