Idegen érdekek mentén, külföldről érkező pénzzel befolyásolták a választási kampányt

A másik érzékletes példát Andrej Nosko hozta fel, amikor a hazánkat is rendre elmarasztaló Freedom House egyik demokráciaértékelő tanulmányát egyszerűen csak agitpropanyagnak titulálta.

Amikor a barátaid kormányon vannak, akkor az ország jól teljesít. Ha nem a barátaid vannak hatalmon, akkor nem teljesítenek jól. Akkor akármit is csinálnak, nem elég jó

– összegezte a helyzetet a volt OFS-vezető.

Ugyanerről a témakörről, szintén egy videóinterjúban fejtette ki a véleményét Dalibor Rohac. Az American Enterprise Institute munkatársa előbb Szlovákia és a szerinte korrupt Fico-kormány kedvező nyugati megítélését hozta fel, majd arról beszélt, hogy Bulgária és Románia korruptabb Magyarországnál, és összességében rosszabb állapotban van.

Ám az európai intézmények szemszögéből könnyebben kezelhetők, mert nem vétóznak meg európai kezdeményezéseket. Ezért pedig elég pénzt kapnak, még ha azokból el is lopnak

– fogalmazott Rohac.

Nyomásgyakorlás felsőfokon

Sokszor meglepő, hogy a nemegyszer nyilvánvalóan valótlan, Magyarországot érintő megállapításokat is tartalmazó civil közlések milyen gyorsan eljutnak a világ különféle pontjaira, s ott milyen hangsúlyos módon tálalják ezeket a helyi olvasók elé. Ennek is megvan a maga oka, amiről egy francia blog számolt be ez év tavaszán. Az írás – melyet egyébként viharos gyorsasággal távolítottak el – egy nemzetközi nonprofit szervezet, az Újságok és Hírkiadók Világszövetsége, vagyis a WAN-IFRA elnök-vezérigazgatójának szavait idézte.

Vincent Peyrègne magánbeszélgetéseiben utalt a Soros-alapítvány WAN-IFRA-nak folyósított pénzügyi támogatására, amelynek célja az Orbán-kormány elleni hangulatkeltés és nyomásgyakorlás.

De mi is ez a szervezet? A WAN-IFRA hatalmát az adja, hogy közvetlen hozzáférése van a világ vezető lapjainak szerkesztőségeihez, így befolyásoló ereje jelentős. A francia blog tudósítása szerint amikor megkérdezték a WAN-IFRA vezérigazgatójától, hogy lehetséges lenne-e Magyarországra nyomást gyakorolni az Európai Unión és az Európai Parlamenten keresztül, így válaszolt: „Persze, volt már rá példa.”

Ezzel el is érkeztünk a dolgok miértjéhez, vagyis ahhoz, hogy a torz kép felrajzolása és világméretű elterjesztése miért is fontos. A nyomásgyakorlás, a hazai belpolitika alakulásának befolyásolása miatt.

A Magyarország ellen folyó uniós eljárásokban például rendre felbukkannak azok a kritizáló megállapítások, amelyeket a Soros-hálózathoz sorolható civil szervezetek fogalmaztak meg.

Kiváló példa erre a korrupció ügye – Brüsszel erre is hivatkozva tartja vissza jó ideje a Magyarországnak járó uniós pénzeket.

Ebben pedig legfőbb partnere az Európai Parlament. Az az Európai Parlament, amelyről a közelmúltban jelent meg, hogy az Open Society Foundations belső adatbázisából származó kiadvány szerint az akkori 751 EP-képviselőből 226 Soros György „megbízható szövetségese” volt.

A legnagyobb választási visszaélés

A belpolitika persze akkor fordul igazán nagyot, ha a kormányt választáson vagy más módon leváltják.

Ha pedig egy kabinetről azt harsogja a civil szféra, a világsajtó és az uniós politikai elit, hogy lábbal tapossa a demokráciát, akkor már csak a szervezeti formát kell megtalálni ahhoz, hogy a kormányváltást akár pénzzel is támogatni hajlandó adományozók eljuttathassák forintjaikat, dollárjaikat az ellenzéknek.

Ezzel el is értünk az idei áprilisi magyar országgyűlési választásokhoz, s a baloldal egyre dagadó választási és kampányfinanszírozási botrányához.

A baloldal megannyi pártja ezúttal Márki-Zay Péter mögé sorakozott fel, kampányukat közösen folytatták. Mint a napokban kiderült, erős amerikai támogatással. A legfontosabb információkat ez ügyben maga a súlyos vereséget szenvedő miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter adta a hazai nyilvánosság tudtára. Előbb egy podcastben arról beszélt, hogy

az Action for Democracy nevű amerikai alapítványon keresztül még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból.

Később kiderült az is, hogy a tengerentúlról összesen kétmilliárd forint körüli összeg futott be, mégpedig Márki-Zay szervezetéhez, a Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz (MMM). A politikus külön is tagadta, hogy az Amerikából származó adományokhoz Soros György üzletembernek köze lenne.

Bajnai Gordon és Korányi Dávid a Capitoliumnál. Forrás: MTI

Az első kapocs: Soros

De mi is az Action for Democracy? Miként arról a Kontra.hu beszámolt, amerikai szervezetet Korányi Dávid alapította az év elején. Korányit Bajnai Gordon korábbi magyar miniszterelnök embereként tartják nyilván, miután államtitkár volt az utolsó baloldali kormányban, két éve pedig Karácsony Gergely főpolgármester egyik tanácsadója. Az Action for Democracy vezetőségében helyet foglalók névsorának ismertetése helyett érdemes felidézni Schiffer András jogász, az LMP volt országgyűlési képviselőjének minap az Indexen megjelent mondatait.

Egyetlen olyan »civil« sincsen közöttük, akinek a biográfiája mentes volna az állami vagy államközeli tevékenységet folytató kapcsolódásoktól. Egyetlen olyan művészt, tudóst vagy újságírót sem találunk az Action for Democracy honlapján, akiről azt feltételezhetnénk: érdekmentesen aggódik távoli demokráciák sorsa iránt

– fogalmazott cikkében az ügyvéd. Ehhez csak annyit érdemes hozzátenni, hogy ott található például Mark Malloch-Brown, aki jelenleg az Open Society Foundations, tehát Soros-alapítványok elnöke.

A Korányi szakmai pályáját felvázoló, mostanában megjelent írások szerint a férfi több szállal, szervezeten keresztül kapcsolódott a Soros-világhoz. A New Yorkban élő Korányi azonban hamarosan elveszítheti budapesti állását.