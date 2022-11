A magyar katonák képesek garantálni hazánk biztonságát

Hangsúlyozta: a köztársasági elnök rendkívül fontosnak tartja, hogy a csaknem kilenc hónapja tartó orosz–ukrán háborúról pontos tájékoztatást kapjon. A Magyar Honvédség parancsnoka azt jelentette: a magyar katonák meg tudják védeni Magyarország területét, garantálni tudják a magyar emberek biztonságát.

Az államfő számára fontos, hogy személyesen is találkozzon a katonákkal, ezért látogatta meg tavasszal a határon szolgálókat, és így tett Koszovóban is, amikor meglátogatta a KFOR-misszióban részt vevő katonákat, és rövid időn belül látogatást tesz az Irakban szolgáló magyar katonáknál is – közölte Kun Szabó István.