Az ítélőtábla a felülbírálatában nem találta alaposnak a vádlottnak azt a védekezését, hogy jogos védelmi helyzetben cselekedett, mert édesanyja egyértelműen arról számolt be: a fia nekiesett az édesapjának, brutálisan bántalmazta, többször a fejére sújtott a kalapáccsal, és a mellkasára is többször ráugrott. A közlemény arról is beszámol, hogy a vádlott ugyan pszichiátriai kezelés alatt állt, de az igazságügyi elmeorvos szakértői véleménye szerint személyiségzavara a beszámítási képességét nem befolyásolta.

Kifejtették:

jelentős súlyosbító körülmény volt az ügyben, hogy a vádlott a tettét a korábban szintén az édesapja bántalmazásáért kirótt felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el.

Borítókép: Szilágyi István (Fotó: Keller Mátyás)