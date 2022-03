Szilágyi István keresztje

Az akkor 49 éves Szilágyi Péter nem szenvedett büntethetőséget kizáró elmebetegségben, amikor 2020. május 3-án agyonverte 83. évében járó édesapját, Szilágyi Istvánt. A Fővárosi Törvényszék idén március 17-én életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Szilágyi Pétert, akit különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével vádoltak.

A terhelt leghamarabb 25 év után bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság egyúttal elrendelte a férfival szemben korábban kiszabott két év – felfüggesztett – börtönbüntetés végrehajtását is. Az ítélet szerint a terhelt egy házban élt a szüleivel, rendszeresen italozott, alkohol-, valamint pszichés problémái miatt pedig pszichiátriai kezelés alatt állt és gyógyszereket szedett. Az együttélés során a terhelt több alkalommal bántalmazta idős édesapját, de e cselekmények miatt – egy esetet kivéve – nem indult ellene büntetőeljárás. 2020. május 3-án reggel kalapáccsal többször fejbe verte az édesapját, akit a földre kerülését követően is bántalmazott.

A sértett elszenvedett sérülései következtében a helyszínen életét vesztette. A bíróság a büntetés kiszabásakor súlyosító körülményként vette figyelembe többek között a terhelt büntetett előéletét, valamint azt, hogy cselekményét közeli hozzátartozója sérelmére és felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el. A felfüggesztett szabadságvesztéssel érintett bűncselekmény sértettje szintén a vádlott édesapja volt. Az ítélet nem jogerős, mivel azzal szemben a vádlott és védője is fellebbezett.

Markáns epizódszerepek

Görög dráma bontakozik ki előttünk, amikor a kegyetlen tett okait kutatva mélyre ásunk. Az apa, Szilágyi István az epizódszerepei mellett Lópici Gáspár személyének megformálásával (Keménykalap és krumpliorr) vált az ország kedvencévé. Nyolcvanhat játékfilmben, köztük A napfény ízében, a Talpuk alatt fütyül a szélben szerepelt. Emellett ötvenhat tévéfilmben, egyebek mellett A Tenkes kapitányában, a Borsban, az Indul a bakterházban, a Kisvárosban alakított markáns epizódszerepeket.

A színművész utolsó éveiben Budapest Rákosliget lakója volt, nyomorúságos körülmények között élt feleségével, fiával egy háztartásban, hatalmas adósságokat halmozott fel. A Wikipédián olvassuk, hogy felesége, Humenyánszky Jolán szobrászművész 2021 februárjában hunyt el. Fia Szilágyi Péter operatőr, unokája Nándor. A szobrászművész anya sorsa is tragikus. Férje meggyilkolása után egyedül élt budapesti otthonában, amely azonban idővel lakhatatlanná vált. Ezek után hónapokon keresztül kórházban lakott, mert a családja nem foglalkozott vele. 2020. októberben diagnosztizáltak nála tüdődaganatot, amely már olyan stádiumban volt, hogy nem lehetett kezelni. Élete utolsó heteiben alig evett, rengeteget fogyott, végül a kórházban elhunyt.

A művészemberek gyereke szintén művész – operatőr – lett, ám valami félresiklott, vagy csak megörökölte szüleitől a túlzott érzékenységet, ami egy idő után betegségbe fordult át. Pszichés bajait gyógykezeléssel tartották karban, az apagyilkosság napján azonban Péter nem vette be a gyógyszereit, az anya szerint nem volt pénzük kiváltani azokat.

Mi is történt aznap reggel Rákosligeten?

Péter két éve, május 3-án, miután éjjel még egy ágyban szülei között aludt, hosszú perceken keresztül bántalmazta édesapját, kalapáccsal többször fejbe verte, fojtogatta, valamint a mellkasát is megtaposta. Az idős férfi végül többszörös koponyatörés és sorozat-bordatörés következtében a helyszínen belehalt sérüléseibe. A gyilkos támadást szóváltás előzte meg, ami verésbe torkollott. Az anya nem bírt magából kivetkőzött fiával, és még az ütlegelés közben hanyatt-homlok kirohant a közeli kis boltba segítségért. „Péter megöli az apját!” – kiabálta, ám mire a boltossal visszamerészkedtek az itt-ott már romos házba, minden elcsendesedett. Péter ült a véres kalapács és vértől iszamós apja holtteste mellett, és úgy meredt maga elé, hogy mindenki tudta, most lélekben nem ott van, ahol elkövette a szülőgyilkosságot.

Megérkeztek a rendőrök és a mentő. Utóbbi személyzete már csak a halál beálltát tudta megállapítani, Szilágyi István még meleg testét fekete nejlonnal takarták le. A rendőrök bilincset kattintottak Péter csuklójára, és zavart állapota miatt először kórházba vitték, majd gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették. A nyomozók rekonstruálták a tragédia napján, illetve az azt megelőző éjszakán történteket is. Péter az emberölés előtti éjszaka nagyon nyugtalan volt, és szülei közé feküdt le aludni, hogy megnyugvást találjon, ám reggel kalapácsot ragadott. A többit már tudjuk.

Az anya két nappal a szülőgyilkosság után elmondta a Ripost című bulvárlapnak, hogy fiuk végzett az apjával, de a történtek ellenére szereti a fiát, és reménykedik abban, hogy még életében viszontláthatja. Az asszony ugyanakkor szeretne igazságot szolgáltatni elhunyt férjének, akivel ötven évet éltek házasságban. Humenyánszki Jolán a szívével ugyan megbocsájtotta fia szörnyű tettét, de az eszével tudta, hogy nem állhat ki mellette sem a nyomozás, sem pedig a bírósági tárgyalások során.

Terrorizált szülők

Az asszony részletes vallomást tett a rendőrségen. Elmondta a nyomozóknak: Péter azért kattant be május 3-án reggel, mert nem talált otthon egyetlen szem nyugtatót sem, és a családnak nem volt pénze arra, hogy kiváltsák a receptet.

A színész és a szobrászművész egyetlen gyermeke ekkor önmaga ellen fordult, és a saját fejét verte az ágykeretbe. Szilágyi István ezért szólt rá, de a jó szándékú figyelmeztetés csak olaj volt a tűzre. Péter idős édesapja ellen fordult, mint korábban már annyiszor, de ezúttal édesanyja könyörgésére sem állt le, és kalapáccsal halálos ütést mért a színész fejére, majd meg is rugdosta az édesapját. Édesanyja mindennek a szemtanúja volt. Az idős asszony tisztában volt azzal, hogy a jog szerint nem lett volna köteles terhelő vallomást tenni a saját fiára, de ő úgy döntött, nem él ezzel a lehetőséggel.

A fiú terrorizálta a szüleit, 2017 nyarán már brutálisan összeverte az apját, többszörös bordatörést okozva, ami miatt kórházba is került a színművész. Szilágyi István a bíróságon megbocsátott a fiának, azt kérve: ne zárják börtönbe.

Vallomásában ő és fia is azt állították, hogy baleset történt, a színész megszédült, és ráesett a farakásra, akkor tört el a bordája. Az igazságügyi orvosszakértő azonban kimondta: a sérülések bántalmazásból származnak, nem véletlenszerűen keletkeztek. A bíróság végül 2018-ban jogerősen két év szabadságvesztésre ítélte Szilágyi Pétert, de a büntetés végrehajtását három évre felfüggesztették. Most azonban a gyilkosságért kiszabott büntetés mellett a felfüggesztett éveket is le kell töltenie a fiúnak, amennyiben jogerőre emelkedik az ítélet.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2021. április 1-jén befejezte a borzalmas apagyilkosság körülményeinek tisztázását, és átadta a Fővárosi Főügyészségnek a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsított apagyilkos ügyének nyomozati iratait. Ezek egyike, a büntethetőség kérdését eldöntő igazságügyi elmeorvosi vizsgálat eredménye rendkívül fontos, hiszen a szakértők kimondták:

Szilágyi Péter az elkövetés időpontjában beszámítható állapotban volt. A bizonyítás során azonban még mindig megtörténhetett volna, hogy a pszichésen beteg férfiról újabb elmeorvosi szakértői vizsgálat megállapítja, állapota olyan súlyossá vált, hogy beszámíthatatlan, és kényszergyógykezelését kell elrendelni, ám nem ez történt. A bizonyítási eljárás során végzett igazságügyi elmeorvosi szakértői vizsgálatok is azt állapították meg, hogy pszichés betegsége ellenére büntethető.

A tárgyalás során derült ki, hogy a fiút a gyilkosság utáni napokban az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították, ahol magánzárkában/kórteremben kéthetes elmeorvosi vizsgálatnak vetették alá. Elhangzott, hogy az áldozat kötőhártyája bevérzett, az arckoponyáján szilánkos törések voltak, az orrcsontja törött volt, a bordája eltört, s tizenöt-húsz ütés is érhette. A szakértők megállapították, hogy a bordatörés keletkezhetett a halált megelőzően vagy akár beállta után közvetlenül is; a színész a többi sérülését még akkor szerezte, amikor életben volt.

Megbánás nélkül

Miután a bizonyítási eljárás befejeződött, az ügyész megtartotta a perbeszédet, amelyben kiemelte, hogy bár a vádlott nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt, és így megbánást sem tanúsított, a bizonyítékok egyértelműen arra utalnak, hogy ő végzett az édesapjával. Az utolsó szó jogán megszólalt Péter is.

„Legalább egyszer szembesítettek volna minket az édesanyámmal, akivel mást vallottunk. Amikor megtörtént ez az eset… én pánikba estem attól, amit apám csinált. Nem tudom, mi történt, ért-e engem ütés vagy sem, de a földről keltem fel. Borzasztóan sajnálom ezt a történetet így, ahogy van, de nem tudok vele mit kezdeni. Megütöttek, elveszítettem az eszméletemet, nem tudom…” – mondta.

Lapértesülések szerint sokan próbáltak segíteni az özvegynek, Jolika néninek a bajban. Az idős asszony nem hagyta el a gyilkosság helyszínét, kórházba kerüléséig továbbra is a romos házban élt.

A Blikk úgy tudja, hogy a családtagok is próbálták segíteni, a szobrásznak sikerült beszélnie rég nem látott unokájával.

„Azt mondta az unokám, hogy nem jönnek haza a temetésre. Brüsszelben élnek, és nem jó a kocsijuk, repülővel pedig nem tudnak jönni. A vírus miatt most két hetet karanténban kéne tölteniük, ezért nem lesznek itt Pista temetésén” – árulta el a lapnak az idős asszony. A lap segített neki abban, hogy felvehesse a kapcsolatot rég nem látott testvérével, Saroltával is.

„Haragszom Pistára… Korábban sokszor csúnyán bánt a fiával, talán azért is lett olyan az a gyerek, amilyen. Péternek nehéz gyerekkora volt… Még pici volt, amikor a szülei elváltak, az apja pedig magával vitte. Jolika hosszú ideig nem is látta, azért ragaszkodik most hozzá ennyire, nem akarja még egyszer elveszíteni” – magyarázta Sarolta. A színész és Jolika később újra összeházasodott, ám a család nagyon szegényes körülmények között élt.

Borítókép: Humenyánszky Jolán a meggyilkolt színész háza közelében rendezett megemlékezésen, 2020. május 4. (Fotó: Ripost/Sulyok László)