Hernádi Zsolt: Nem indokolt a hatósági ár az üzemanyagoknál

„A politikai számítás felülírta a gazdasági racionalitást, a túlélési ösztönt. A szankciós rendszer kapkodó, a tervezett hatást nem éri el, miközben rossz helyzetbe hozza az egész kontinenst” – mondta az EU-s szankciókról szólva a Mol elnök-vezérigazgatója a Mandinernek adott interjúban.

Hernádi Zsolt úgy fogalmazott, Oroszország nem számít megbízható partnernek az EU-ban, ugyanakkor óriási kihívás az orosz források kiváltása.

A téli időszak kapcsán a Mol elnök-vezérigazgatója aláhúzta: „a gázárrobbanás következményeit már most érezzük, nem is kicsit, az ellátásbiztonság tekintetében pedig bődületes kockázatokat vállal Európa. Nagyjából tele vannak a tárolók, de a folytatás bizonytalan” – mutatott rá Hernádi, de elmondta azt is, melyik ország jár jól mindenképpen a jelenlegi helyzettel.