Finiséhez ért a szankciókról szóló nemzeti konzultáció

Végéhez közelít a brüsszeli szankciók­ról indított nemzeti konzultáció, a kérdőíveket péntekig lehet visszaküldeni, ezt követően pedig megkezdődik az eredmények feldolgozása. A tizenkettedik konzultáció hét, főként energiabiztonsági jellegű kérdést tartalmaz, de szó esik a turizmust ért szankciós károkról és az élelmiszer-biztonság témaköréről is, a kitöltők száma pedig nemrég meghaladta az egymilliót is. Az elmúlt hetekben több kormánypárti politikus is országjárást folytatott, ezeken az eseményeken pedig rendre kihangsúlyozták, hogy amikor Brüsszelben az Oroszország elleni szankció­kat bevezették, nyilvánvalóan minden tagállamnak, így Magyarországnak is hazudtak, hiszen a szankciók Európának ártanak valójában és nem Oroszországnak.

Nem meglepő, hogy a baloldal, ahogy a korábbi konzultációk alkalmával is tette, az energiaszankciókról szóló kérdőívet is támadja, azt állítva, hogy nem a brüsszeli intézkedések okozzák a gazdasági válságot. A legnagyobb baloldali párt, a Demokratikus Koalíció az első pillanattól kezdve ellenséges a nemzeti konzultációval, szerintük ugyanis semmi értelme az embereket megkérdezni a szankciókról.

Eközben a Momentum kampányt indított, hogy összegyűjtsék a konzultációs íveket, és gyújtós gyanánt eljuttassák azt a rászorulóknak. Elmondásuk szerint ezzel lehet kihozni a legtöbbet a nemzeti konzultációból, amit hazugnak és demagógnak tituláltak.

Érdemes felidézni: korábban Karácsony Gergely főpolgármester úgy nyilatkozott, hogy örül a szankcióknak.

Emlékezetes, hogy a kormány válsághelyzet idején rendre az emberekhez fordul, hogy kikérje a véleményüket, hiszen az elmúlt években már számos alkalommal élt a kabinet a nemzeti konzultáció intézményével. Ez az egyeztetési forma lehetővé teszi, hogy az állampolgárok két választás között, különleges helyzetekben nyilvánítsanak véleményt arról, hogy milyen irányba lépjen a kormány egyes stratégiai kérdésekben. Az egyik legismertebb nemzeti konzultáció 2015 májusában, az Európát elérő migrációs válság idején volt, és a bevándorlásról, valamint a terrorizmusról szólt. Ekkor az 1,254 millióan vettek részt a konzultáción, és a válaszadók túlnyomó többsége támogatta a kormányt abban, hogy Brüsszel politikájával szemben a nemzeti érdek mellett álljon ki. Ez az erős felhatalmazás lehetővé tette, hogy Orbán Viktor és kormánya az EU-s nyomásgyakorlással szemben kitartson a magyar álláspont mellett, így sikerült elérni, hogy Brüsszel lemondjon a migránskvóta bevezetéséről.

Borítókép: Hét kérdésre adható válasz (Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba)