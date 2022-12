Hónapokat csúszik az M3-as metró átadása

–A kivitelezőkkel történt egyeztetések után sikerült egy új ütemtervet kialakítani. Bár az M3 metróvonal felújításának befejezését 2023 márciusára terveztük, a megújult Nagyvárad tér és Lehel tér végül 2023 májusától fogadhat az utasokat

– válaszolt a Népszava kérdésére a BKV. A lap 2021 októberi átadási határidőket és szerződésmódosításokat firtató kérdésére a cég azt válaszolta, hogy a Swietelsky Vasúttechnika Kft. által végzett kivitelezési munkák befejezésének szerződés szerinti határideje 2023. január 6., ekkor kezdődhet el a műszaki átadás-átvételi eljárás. Ezt követik a próbafutások, amelynek végén megnyitható a vonal az utasok előtt.

Szeptemberben írtunk arról a Világgazdaság beszámolója alapján, hogy nem tudják tartani a legutóbb vállalt 2023. első negyedévi befejezést. Bár akkor a főpolgármester azt mondta a cikkről, hogy az nem igaz, csakhogy a projekt hivatalos honlapján is ez a dátum szerepelt.

Mint kiderült, akkor ezt gyorsan kitörölték, és 2023 májusra módosították azt.

Lapunk már tavaly októberben írt arról, hogy akár negyedévet is csúszhat a 3-as metróvonal átadása. A beruházás akkor még az eredeti, végső dátuma 2023 januárjára volt kitűzve, de már akkor látni lehetett, hogy 2023 március előtt az utasok nem használhatják teljes hosszában a metróvonalat.

Radnay Tibor, a metróprojekt igazgatója tavaly augusztus 3-i tájékoztatójában a késedelem okairól többek között megemlített technikai, műszaki és szervezési problémákat is. Ezek között szerepelt a Nagyvárad tér és a diszpécserközpont azbesztmentesítése, a diszpécserközpont többletmunkái és a diszpécserközpont és a metró vezérlésének összehangolása, továbbá a Nagyvárad téri és a Lehel téri kitérők felújításának összetettsége is. De később ide sorolták még az azbesztmentesítést valamint hogy a járvány és az orosz–ukrán háború is kedvezőtlenül hatott a munkálatokra. Ugyanakkor az uniós támogatási szerződés kiköti, hogy a 2023. június 29-re a metró felszíni rendezésnek is meg kell történnie, ugyanis ha határidőre nem sikerül befejezni a munkát, akkor a főváros tízmilliárdokat veszíthet el a 172,7 milliárdos uniós forrásból. A 16 kilométer hosszú metróvonal felújítása még 2017 novemberében kezdődött el.

Borítókép: Az M3-as metró déli szakaszának felújításának átadásán Karácsony Gergely (Fotó: Havran Zoltán /Magyar Nemzet)