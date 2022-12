Tordai Bence a Hír TV riporterét támadja a kínos telefonbeszélgetése miatt

A képviselő a felvétel nyilvánosságra kerülése óta balliberális portáloknak nyilatkozva igyekszik „trollhívásként” beállítani a telefonbeszélgetést, és Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom tagja is tagadja, hogy valaha is tanácsot kértek volna politikusoktól.

Tordai, bár beismerte, hogy ő hallható a felvételen, elmondása szerint azt nem tudta, hogy a vonal másik végén nem a Tanítanék egyik tagja volt. Ezzel a vallomással Tordai máris ellentmondásba került, ugyanis felvetődik a kérdés, hogy egy választott képviselő, a Párbeszéd vezető politikusa milyen viszonyt ápol a politikamentesnek hirdetett Tanítanék Mozgalommal. Nehezen elképzelhető, hogy Tordai Bence egy vadidegennek beszélne pártja belsős dolgairól, sokkal valószínűbb, hogy tanácsokkal látja el a Tanítanék Mozgalmat.

Az országgyűlési képviselő közösségi oldalán újfent arról ír, hogy „egy kis nyomozás” után rájött, hogy a Magyar Honvédség egyik tisztjének a telefonjáról jött a hívás, akinek a lánya annál a televíziónál dolgozik, ahol először kiszivárgott a hangfelvétel, vagyis a Hír TV-nél. „Nyilvános adatbázisok használatával kiderítettük, hogy a telefonszám a Magyar Honvédség alezredesének a nevén van, akinek a lánya a Hír TV riportereként dolgozik. Sakk-matt” .

Hozzátette, vizsgálatot kezdeményeznek a honvédelmi miniszternél, a MÚOSZ Etikai Bizottságához fordulnak és eljárást indítanak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), mivel Tordai szerint egy magánbeszélgetés engedély nélküli rögzítése, ártó szándékkal való manipulálása és nyilvánosságra hozása jogellenes.

Tordai Bence „kis nyomozása” azonban súlyos kérdéseket vet fel. Először is, honnan vette az elmondott információkat a Párbeszéd politikusa, és milyen alapon, milyen vizsgálatot kezdeményezne a Magyar Honvédségnél? Valószínűsíthető, hogy a politikus ezzel az akcióval a Tanítanék Mozgalommal fennálló kapcsolatáról igyekszik elterelni a figyelmet.

Ezen kívül a politikus azt is állította, hogy kereste az ügyben a Hír TV-t, azonban a csatorna közölte, semmilyen megkeresés nem érkezett Tordai Bence részéről. De Tordai Bence még ennél is tovább ment. Bejegyzéséhez annak a Hír TV-s riporternőnek a nevét és a képét is csatolta, aki állítása szerint a politikusra nézve kínos hangfelvételért felelős, ami a személyiségi jogok megsértését is felveti.

Itt azonban végleg megdől Tordai Bence mondókája. A Magyar Nemzet értesülései szerint ugyanis a telefonszám, amiről Tordai Bencét hívták, a Hír TV-s riporternő sajátja volt. Korábban a család közös flottát használt, amely a riporternő édesapján keresztül valóban a Honvédelmi Minisztériumé volt. Ugyanezt a számot azonban a Hír TV riportere ma már a korábbi flottától függetlenül használja.

Nem Tordai Bence az első, aki a jobboldali médiát támadja, hogy kimagyarázza magát a kínos helyzetéből. Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom politikusa 2017-ben az Origó szerkesztőségébe betörve támadta le Kovács András újságírót, azzal vádolva a lapot, hogy propagandát folytat, és ez ügyben akar válaszokat hallani.

Történt mindez éppen azután, hogy a lap megírta, hogy több mint 16 millió forintot tett zsebre hallgatói érdekvédelemből a Momentum Mozgalom több tagja; Soproni Tamás, a Momentum akkori alelnöke, aki korábban trágárságával hívta föl magára a figyelmet, több mint másfél millió forintot vett fel a höközésért.

A baloldal vezére, Gyurcsány Ferenc még 2009-ben, miniszterelnökként hirdetett bojkottot a Magyar Hírlap ellen, miután Bayer Zsolt Betelt a pohár című publicisztikája felháborította az ex-miniszterelnököt.

A baloldali kormány akkori közleményében azt írta, hogy betelt a pohár, és arra kér valamennyi állami intézményt és állami tulajdonú vállalatot, hogy szüntesse meg a lap előfizetését.

És ne feledkezzünk meg arról a tragikomikus jelentről sem, amikor 2006-ban a baloldal pénzügyminisztere, Veres János egy önkormányzati egyeztető fórumról távozva szándékosan lefejelte a Hír TV kameráját.

A pénzügyminiszter később a televíziónak megerősítette, hogy nem véletlenül történt az eset, a sajtófőnöke azonban cáfolta a történteket, szerinte Veres nem ért hozzá a kamerához.

Borítókép: Tordai Bence, a Párbeszéd politikusa (Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán)