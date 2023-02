Újabb pedofilbotrány: 13 éves lányt ronthatott meg egy Békés vármegyei tanár

Kérdésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az Orosházi Rendőrkapitányság 2023. február 3-án szexuális visszaélés bűntett gyanúja miatt őrizetbe vett egy …, de korábban … dolgozó és egy … lakhelyű, jelenleg … élő férfit. A nyomozás eddigi adatai szerint mindketten az utóbbi férfi 13 éves lánya sérelmére követtek el szexuális cselekményt. A rendőrkapitányság kezdeményezte mindkettőjük letartóztatását. A nyomozásról az eljárás érdekeire és a gyermekre tekintettel a rendőrség bővebb tájékoztatást nem ad

– írta a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A Békés Vármegyei Főügyészség azt közölte, hogy indítványukra a Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója

2023. február 5-én és 6-án mindkét férfi letartóztatását elrendelte egy hónapra.

A települések nevét a gyermek védelmében nem közölték. A portál egy helyi forrásától – aki személyesen ismeri az ügyben érintett tanárt – további részleteket is megtudott a történtekről. Ez alapján az áldozat egy 13 éves kislány lehet, akit az édesanyja a volt párjánál hagyott, évek óta a nevelőapával élt a gyermek. A férfi állítólag mentálisan zavart, komoly pszichés problémái vannak, és az is felmerült, hogy ő maga is abuzálhatta a gyermeket, majd nemrég pénzért adhatta át testi örömök kiélésére a pedofil hajlamú tanárnak – olvasható a PS cikkében.

Borítókép: illusztráció (Forrás: Pixabay)