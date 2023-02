A diákjával szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztens szerint a 14 éves fiúk hajtanak rá

A pedagógus asszisztens beszámolt arról is, hogy a Krúdy vezetősége kérte tőle a videók eltávolítását, amit ő megtagadott, mondván, ez sértené a szólás- és önkifejezési szabadságát. Ahogy az az ilyen esetekben lenni szokott, az LMBTQ-aktivistaként is tevékenykedő férfi a jogait hangsúlyozta, felelősségi köreiről azonban hallgatott. A diákjával szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztens azt sem tartotta igazán problémásnak, hogy felnőtteknek szóló tartalmaihoz Krúdys diákok is hozzáfértek.

Az iskolai dolgozó a videót vasárnap, egy nappal a botrány kirobbanása előtt vette fel és tette közzé. Ismert: hétfőn jelentek meg az első cikkek, amelyekben lapunk is beszámolt a pedagógus asszisztens ügyéről: a diákjával szexuális kapcsolatot létesítő férfi azzal kérkedett, hogy egy 15 éves diákkal van szexuális kapcsolata, majd arról győzködte a közönségét, hogy mindez teljesen normális. A tanártüntetések állandó résztvevője szerint ő nem számít pedofilnak, mivel Magyarországon 14 év a beleegyezési korhatár. Bite Zsolt videójában kifejtette: akinek ez nem tetszik, azt feljelenti, és őt ingyen fogja képviselni a Társaság a Szabadságjogokért, a Helsinki Bizottság és az Amnesty International, vagyis lényegében a Soros-hálózat. További támogatóként említette a Demokratikus Koalícióhoz közel álló Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét. Ezek az intézmények azóta elhatárolódtak a férfitól,

a diákjával szexuális kapcsolatot létesítő pedagógus asszisztens pedig arról beszélt, hogy „csak viccelt”, amikor 15 éves szeretőjével kérkedett.

Az eset kapcsán a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke, Horváth Péter azt mondta, hogy ami történt, az erkölcsileg nagyon aggályos. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus szerint a diákjával szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztenst gyermekek közelébe sem lenne szabad engedni. A férfiról bebizonyosodott, hogy engedély nélkül tartott szexuális felvilágosító órát alsós diákoknak. A diákjával szexuális kapcsolatot létesítő pedagógus asszisztenst az eset nyilvánosságra kerülése után szexuális visszaélés gyanújával és kiskorú veszélyeztetése miatt is feljelentették.

