Már kiskorú veszélyeztetése miatt is feljelentették Bite Zsoltot

Újabb feljelentést tett a Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási nyelvű Általános Iskola pedagógiai asszisztense ügyében a közérdekű bejelentéseiről elhíresült Tényi István, miután újabb gyomorforgató videók jelentek meg a nyilvánosságban Bite Zsoltról – tudta meg a Magyar Nemzet.

Tényi már korábban is a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz (BRFK) fordult szexuális visszaélés gyanújával, miután kiderült, Bite Zsolt, a közel negyvenéves LMBTQ-aktivista férfi egy tizenöt éves fiúval folytat viszonyt. Erről a közösségi médiába feltöltött videóin számolt be. A férfi a botrány kirobbanása után azt állította csak viccelt. Bitét azóta felfüggesztették a munkahelyén. Tényi az újabb közösségi médiás felvételek kapcsán a BRFKJ-n a szexuális visszaélés mellett kiskorú veszélyeztetése bűntette gyanúja miatt is megtette a feljelentését.