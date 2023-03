Minden segítséget megad az állam a családoknak a pedofilok ellen

– Nekünk a gyermekek és a családok biztonsága elsődlegesen fontos – jelentette ki Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a pedofilok nyilvántartásáról tartott sajtótájékoztatón. Emlékeztetett: a gyermekvédelmi törvény keretében jött létre egy pedofil-nyilvántartás.

Hangsúlyozta, igyekeznek segítséget adni minden szülőnek, aki úgy érzi, hogy a gyermeke veszélyben van, mert korábban pedofil-bűncselekmény miatt elítélt személlyel került kapcsolatba.

Hozzátette: szeretnék megadni a lehetőséget a szülőknek arra, hogy gyermekeiket az ilyen személyektől megvédjék, és a törvény lehetővé teszi, hogy aki korábban gyermekek sérelmére elkövetett pedofil-bűncselekményt, az soha többé ne tölthessen be a legkiszolgáltatottabbakhoz kapcsolódó munkakört. – A szülők nincsenek egyedül, mert az állam segítséget nyújt – hangoztatta.

Kitért arra is, hogy ezt a törvényt támadja Brüsszel, ez ellen nyújtott be keresetet az Európai Bizottság az Európai Bíróságon, és még tagállamok is fontolgatják, hogy csatlakoznak ehhez a beadványhoz. A nyilvántartás működéséről ismertette, hogy azt az ügyfélkapu segítségével lehet megtekinteni. – Először a család menüpontból kell a gyermekvédelem menüpontra kattintani, ott pedig a gyermekeket sértő nemi élet szabadsága vagy a nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyekre vonatkozó adatok megismerhetővé tétele menüpontot kell választani. Ide érkezve be kell írni annak a személynek a nevét, akivel kapcsolatban az adatra kíváncsi. Ekkor vagy nincs róla adat, ami azt jelenti, hogy nem ítélték el ilyen bűncselekmény miatt, vagy ha van, akkor kiadja az illető nevét és a települést vagy kerületet, ahol lakik.

A nyilvántartás korlátlan számban vehető igénybe és ingyenes, csak ügyfélkapu-regisztráció kell hozzá. Az első hónapban közel ötezren vették igénybe a szolgáltatást. Azóta havonta száz és ötszáz közötti lekérdezés tapasztalható

– részletezte az államtitkár.

Ezen kívül beszélt arról is, hogy minden pedofíliával összefüggő bejelentést megvizsgálnak a bűnüldöző hatóságok. Idén 352 esetben indult új eljárás gyermekeket érintő szexuális bűncselekmény kapcsán, melyek között található gyermekpornográfia, kerítés, prostitúció elősegítése, szexuális erőszak, szexuális kényszerítés és szexuális visszaélés is.

Kiemelte: a rendőrség minden esetet kivizsgál, mert számukra is fontos a családok biztonságának őrzése. Úgy fogalmazott: a kiskorúak jóval védtelenebbek és naivabbak, mint egy felnőtt ember, ezért válnak könnyebben áldozatokká.

– Fontos, hogy a rendőrség minden bűnesetet felderítsen, megtörténjen a vádemelés, végül a bíróság az elkövetőket elítélje, mert így a szabadságvesztés letöltése alatt sem tudnak újabb bűncselekményt elkövetni. Emellett elriasztó hatása lehet az ítéletnek, hogy mások is tartózkodjanak az ilyen bűnelkövetéstől – mondta Rétvári Bence.

Borítókép: Rétvári Bence politikai sajtótájékoztatót tart a Belügyminisztérium épületében 2022. 03. 02-án (Fotó: Havran Zoltán)