Navracsics Tibor: A kitüntetésekkel megerősítjük saját büszkeségünket

– Az elismerés kötelez, akinek több adatott, annak többet is kell nyújtania közössége számára – mondta Navracsics Tibor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának tiszteletére adományozott kitüntetések átadásakor. A területfejlesztési miniszter kiemelte, hogy a nemzeti ünnepen emlékezünk azokra az őseinkre, akik meghatározzák a közösség karakterét, akik bizonyítottak, akiknek állandó helyük van az egész nemzet történelmében, akikhez mérjük magunkat.

– Így van ez szűkebb körben, például egy munkahelyi közösségben is, ahol elismerik a közösséget meghatározó személyiségek addig elvégzett munkáját. A kitüntettek többet tettek le az asztalra. A nemzeti ünnepen átadott kitüntetésekkel megerősítjük saját büszkeségünket, közösséghez tartozásunkat. Köszönjük a kitüntetettek eddigi átlagon felüli teljesítményét, és szeretnénk, ha így folytatnák

– szögezte le.

A díjazottak

Az ünnepségen a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át: Csikász-Nagy Attila biomérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára a rendszerbiológia területén folytatott, nemzetközileg is jelentős kutatómunkája, a molekuláris és sejtszintű hálózatok dinamikai viselkedésének matematikai, számításos és kísérletes vizsgálata terén elért eredményeinek és azok alkalmazásának elismeréseként. Nagy Zoltán szülész-nőgyógyász főorvos, az ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatója nagy elhivatottsággal végzett gyógyítói és kórházvezetői munkája elismeréseként. Szederkényi Gábor mérnökinformatikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára a komplex biológiai rendszerekre is alkalmazható nemlineáris dinamikai rendszerek elemzése és vezérlése területén elért, nemzetközi és hazai viszonylatban is kiemelkedő eredményei, valamint azok sikeres ipari és társadalmi alkalmazásának elismeréseként.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át Szőke András Zoltán Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, operatőr, színész, a taliándörögdi Ősök Háza társalapítója a Balaton-felvidék értékeinek megőrzését szolgáló tevékenysége, helytörténeti gyűjtőmunkája, valamint a nehéz sorsú gyermekek vizuális nevelésében vállalt szerepe elismeréseként.

A Magyar Arany Érdemkeresztet vehette át Fábry Szabolcs János, Nagyvázsony község polgármestere, a nagyvázsonyi Magyar Igásló Ökoturisztikai és Tájérték Központ szakmai vezetője, a Kárpát-medencei Kinizsi-Szövetség alapítója eredményes településvezetői munkája, valamint a magyar hagyományok és kultúra ápolása és a falusi állattartó gazdálkodás népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként. Papp Sándor István, a Veszprémi Főegyházmegye gógánfai Római Katolikus Plébániája plébánosa elhivatott papi szolgálata, valamint a rászoruló családok és gyermekek körében végzett odaadó karitatív tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehette át Horváthné Somogyi Ildikó, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének alelnöke és a Veszprém Megyei Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Közhasznú Egyesületének elnöke, az Életlehetőség Szociális Nappali Intézmény Nonprofit Kft. ügyvezetője a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élők támogatását szolgáló több évtizedes, áldozatos munkája elismeréseként. Jakab Gedeonné, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Neurológiai Szakambulanciájának vezető asszisztense egészségügyi szakterületen végzett öt évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként. N. Horváth Erzsébet helytörténész, író, a tapolcai Batsányi Színjátszó Kör alapító vezetője a település kulturális életében betöltött szerepe, valamint helytörténeti kutatásai és írásai elismeréseként. Oszkai Réka Viola, a sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház igazgatója Kisfaludy Sándor szellemi örökségének ápolása terén végzett munkája, valamint Sümeg kulturális életében vállalt szerepe elismeréseként. Varga Károlyné, a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum nyugalmazott igazgatóhelyettese, a Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség titkára, a Tapolcai Városszépítő Egyesület alelnöke és a Tapolcai Nőklub Egyesület elnöke a város történetének kutatása és bemutatása érdekében végzett munkája, valamint közösségépítő tevékenysége elismeréseként. A Magyar Bronz Érdemkeresztet vehette át Koós Rita, a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal kommunikációs referense a település érdekében végzett értékes és sokoldalú munkája elismeréseként.

Borítókép: Navracsics Tibor (Fotó: Bach Máté)