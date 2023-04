A demokráciával van gondja a baloldalnak

– Ahogyan azt több országban megtették a sorosista felforgatással megbízott hazaárulók, ügynökök és provokátorok, hogy polgárháborúnak beállítva erőszakkal megdöntötték a többség által választott népképviseletet, úgy most nálunk is ezzel próbálkoznak – fogalmazott lapunknak Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője.

Ismert: hétfőn a tanárokért szerveztek tüntetést Budapesten, majd a karmelita kolostorhoz érkezve a tüntetők egy rögtönzött kordonbontásba kezdtek, ami végül dulakodásba torkollott, a rendőröknek könnygázt kellett bevetniük. A randalírozók között volt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, a momentumos Gelencsér Ferenc, Hajnal Miklós és Lőcsei Lajos is. A kordonbontás következtében Hadházy Ákos rosszul lett, orvosi ellátást ugyanakkor nem kért, pedig mentőt is hívtak hozzá. A rendőrök őt és más politikusokat, köztük Lőcsei Lajost és Gelencsér Ferencet is kézben vitték ki a tömegből.

– Lesz erőszak az utcán sajnos, miként már most is egyértelmű jelei vannak ennek. Provokációk ezek, melyekre a többségnek nem szabad másként reagálnia, mint béketűréssel, erőszakmentesen, szükség szerint pedig létszámából is fakadó, összetartó erejének kifejezésével: békésen

– húzta alá a szakértő.

Jelezte, hogy ez kommunikációs hadviselés. Szerinte hiába tudjuk, hogy nekünk van igazunk, ha ezt nem mutatjuk be és nem győzzük meg róla azokat, akiket kell – mindenkit –, és akiket lehet – a józan gondolkodásúakat –, majd kiemelte, hogy Magyarország demokratikus jogállam.