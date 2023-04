Az idei érettségi még a régi rend szerint zajlik

Szinte változatlanul zajlanak idén az érettségi vizsgák, amelyek három héten belül, május 8-án kezdődnek az idei tanévben. A vizsgázóknak az első héten a kötelező és a legnépszerűbb közismereti tárgyakból megszerzett tudásról kell számot adni:

a vizsgasorozat a magyar nyelv és irodalom központi írásbelijével indul, amit 9-én a matematika, 10-én a történelem, 11-én az angol nyelv és 12-én a német nyelv követ. A vizsgák idén is 9-kor kezdődnek az első héten, a többi vizsganapon viszont már 8-kor.

Az írásbelik május 26-ig tartanak, az emelt szintű szóbelikig így bő két hét felkészülési idő marad, mert azok június 7-től június 14-ig fognak zajlani, a középszintű szóbeli megméretések pedig június 19. és 30. között lesznek.

Fontos tudnivaló az is, hogy a felvételi rendszer csak 2024-ben alakul át, idén még minden alap- és osztatlan képzésre felvételizőnek legalább egy emelt szintű érettségit kell tennie. Ez alól kivételt képeznek azok a diákok, akik most akarnak előre hozott érettségit tenni bizonyos tantárgyakból, mert ők a 2020-as Nemzeti alaptantervhez igazított érettségi követelmények szerint vizsgáznak. Tőlük valószínűleg magasabb szintű lexikális tudást fognak számon kérni, illetve náluk a felvételi pontszámítás is más rendszerben működik.