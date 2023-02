Egyéves mesterképzés lesz több hazai egyetemen

Takács András, a Pécsi Tudományegyetem dékánja szerint is fontos reagálni a hallgatók igényeire, mivel nekik és a munkáltatóknak is hosszú lehet a kétéves képzés. Különösen igaz ez, ha önköltséges formában tanul az illető, akinek így jól felfogott érdeke a minél hamarabbi diplomaszerzés. Pécsen harminc kreditet lehet elismertetni speciális kurzusokon, vállalati tanfolyamokon megszerzett ismeretekkel, és ugyanennyit érhet a releváns munkatapasztalat is.

A gyorsított képzések decemberi jogszabály-változtatás nyomán váltak lehetségessé, amely szabad kezet adott az akkreditációval rendelkező felsőoktatási intézményeknek a képzési és kimeneti követelmények elkészítésénél.

A változtatás az új felsőoktatási jelentkezési és pontszámítási rendszerbe illeszkedik, amely az egyetemek nagyobb önállóságát célozza.

Az oktatáskutatók véleménye megoszlik, hogy mennyire jó visszatérni a tizenöt-húsz évvel ezelőtti struktúrához, ahol az egyetemek sokkal inkább az államtól függetlenül dönthettek a felvétel kérdésé­ben. A bírálók szerint fennáll az elitizmus veszélye, a pártolók viszont az egyetemi autonómia kiteljesedését és így diákra szabhatóság lehetőségét látják a 2024-től kötelező új rendszerben.

Világszerte trend, hogy a felsőoktatási intézmények igyekeznek minél egyénre szabottabb oktatást kínálni. A pandémia bevezette az online oktatást a köztudatba, így számos egyetem ma is hibrid rendszerben tanít. A barcelonai Esade üzleti iskola például így dolgozik együtt berlini és sanghaji intézményekkel. Nemcsak az oktatás helyszíne, hanem a minősége is változik.

Ahogy a közoktatásban egyre kevésbé jellemző a frontális oktatás (a tanár a katedrán állva tanít, a diákok a padban jegyzetelnek), úgy az egyetemeken is a projektek kerülnek előtérbe, amelyek egyrészt rövidítik a tanulásra fordított időt, másrészt csökkentik a szociokulturális, tudásbeli különbséget a különféle társadalmi osztályokból származó diákok között. Ennek folyománya, hogy a számonkérés módja is az egyéniesítés felé halad.

A Harvard például 2026-tól kivezeti a standardizált teszteket. Magyarországon jelenleg még nem ez a megszokott, ám a követelmények változásával a hazai egyetemek oktatási stílusa is változni fog.

